半小時湊齊1千萬！高金素梅「元老級助理」交保 暴瘦10公斤拒答貪污問題

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高金素梅助理張俊傑交保離開。廖瑞祥攝



無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等弊案，台北地檢署昨（6/8）日起訴求刑12年半，高金的「元老級助理」、金曲獎歌手Mazuka的岳父張俊傑今日移審台北地院，法官諭知交保1千萬元。家屬聽到結果忍不住拭淚，庭後約半小時就火速湊齊現金，趕赴北院點鈔辦保。晚間近9點，張俊傑走出北院，被羈押了近4個月的他，整個人暴瘦10多公斤，臉頰明顯凹陷。記者問「有貪污嗎？」他不回應。

調查指出，高金素梅與張俊傑涉嫌於2008年至2018年，詐領助理費等公款787萬餘元，兩人另於新冠疫情期間，指揮下屬及5名地方民代蒐集人頭名單，違法輸入74400劑中國製快篩。此外，張俊傑也被查出，利用高金成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」委外舉辦射箭等活動，卻涉嫌浮報開銷詐取933萬餘元公益補助，他事後還提領現金洗錢。另外，張也涉及驗資不實。

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檢調今年2月發動搜索約談，張俊傑應訊時，一度只坦承犯《公司法》、《醫療器材管理法》等輕罪，否認詐領助理費及補助款。但檢方認為他涉犯貪污罪嫌重大，向法院聲押禁見獲准，張俊傑一路被羈押近4個月。北檢認定，張俊傑涉犯《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物等罪嫌，昨日正式提起公訴，請求法院判處16年以上徒刑，求刑比高金素梅（12年半）還重。

高金素梅涉及詐領助理費、非法輸入中國製筷篩，遭起訴求刑12年半。資料照。李政龍攝

北院稍早召開移審庭，檢辯激烈攻防後，法官諭知張俊傑交保1千萬元，限制住居、限制出境出海8個月，且須配戴電子手環進行科技監控，每週一、四上午須至住家附近的派出所報到。張俊傑的次女、Matzka太太雲雅舜（已獲不起訴）坐在旁聽席上，聽到法官准許交保，忍不住喜極而泣，與身旁的家屬一同拭淚。家屬趕緊聯絡辦保，僅短短約半小時，就把現金送到北院點鈔。

不過，由於法官禁止張俊傑聯絡起訴書內的證人及被告，律師也請在偵查期間被列為被告的雲雅舜暫時迴避，由其他家屬幫張俊傑辦保。

晚間近9點，親友陪同張俊傑走下樓梯，記者追問「張先生，要不要澄清一下，有貪污嗎？」他默不作聲，直直往計程車的方向走，隨即搭車離去。

張俊傑不回應記者問題，快步上車離開。廖瑞祥攝

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