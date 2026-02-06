半小時神救援！警憑筆記分析尋回輕生女 實習生驚呼：學長好神

大潭派出所員警黃鈵閎受理一件失蹤人口協尋案，傾囊傳授警專實習生，學長弟尋回失蹤人。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／歸仁報導

「經驗是辦案的神器…」，歸仁分局大潭派出所員警黃鈵閎受理一件失蹤人口協尋案，憑著平常做筆記等經驗和分析，半小時內尋回一名有輕生念頭的女子，此案讓警專實習生趙育頡不得不佩服，直呼「學長，好神！」，黃鈵閎還一併將密技傾囊傳授實習生。

大潭所日前在凌晨四時許接獲報案，一女子與同住友人激烈口角後不知去向，疑有輕生念頭。警員黃鈵閎隨即偕同警專實習生趙育頡前往仁德區中洲路一帶搜尋。黃鈵閎依該女子居住地點、可能停留的地點及步行動線綜合研判，認為極可能往轄內仁湖橋方向移動，遂沿途逐一查找，果然在半小時內於橋畔尋獲該女子，並立即安撫其情緒帶返所協助，成功爭取黃金救援時間，挽回一命。

廣告 廣告

該女子尋獲後，實習生趙育頡忍不住直呼「學長好神！怎會知道她可能在仁湖橋？」。黃鈵閎表示，這是平時在轄內各角落深耕的基本功，尤其要做筆記記錄重要點，以及轄內較特別的場域，若平時能多掌握轄內每個角落、熟悉地理與治安特性，就可以像地主球隊在熟悉的主場作戰，自然能發揮主場優勢。由於黃鈵閎掌握該女子居住地點、可能停留的地點及步行動線綜合研判，認為極可能往轄內仁湖橋方向移動，遂沿途逐一查找，即時挽回一命。

歸仁分局長巫建德對同仁專業表現表示肯定，尤其不只守護民眾生命安全，還以實際案例，讓警專實習生見證學校所學如何落實實務，更贏得實習生的敬重。