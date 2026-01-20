（圖／本報系資料照）

台美簽署了所謂《投資合作備忘錄》，台灣不但要赴美投資5千億美元，折合約16兆台幣，最讓人憂心的是台積電及其供應鏈都得移往美國，台積電這座護國神山可能成為只剩半邊的「半屏山」，台積電並可能真的成為「美積電」。

如今，台美簽訂的《投資合作備忘錄》，美國沒有提供任何投資，台灣卻得以「台灣模式」，由企業對美投資2千5百億美元，台灣政府並以信用保證支持金融機構提供2千5百億美元的企業授信，合計高達5千億美元；除此之外，台灣並須於2029年1月川普結束第二任期前，將整個供應鏈和產能的40％轉移至美國，所以台積電必須加碼在亞利桑那州廠的投資，並且還得增設至少5座新的晶圓廠，不但護國神山成了「半屏山」，台灣重要的電子業都可能移往美國，這根本就是典型的不平等條約。

簽署投資備忘錄後，府院首長喜不自禁，閣揆卓榮泰說「談判團隊擊出漂亮全壘打」，總統賴清德說這是「台美雙贏」，都說官大學問大，大官的認知與一般小民就是不同，但這個台灣單邊出資的「投資合作」，真的是漂亮全壘打？真的是台美雙贏嗎？

賴清德與卓榮泰之所以「沾沾自喜」，主要是美國給我們的關稅與日本、韓國一樣都是15％，問題是，台灣不只是付出的投資金額高占GDP的61％，遠遠超出韓國的18.8％與日本的12.8％，並且還有半導體產業及經濟基礎遭掏空的重大危機，這樣的結果，美國確實是大贏家，但台灣簡直是「輸到脫褲子」。

在台美達成貿易協議後，美國商務部長盧特尼克隨即在接受財經媒體CNBC訪問時聲稱：「台灣需要讓美國總統川普開心。」而從簽署的內容看，台灣確實做到了讓川普開心，卻也讓台灣與國人傷心。

其實，台灣握有半導體的優勢，並且台積電的客戶絕大多數在美國，不僅是美國科技企業需要台積電的晶片，川普更是急切地想要奪取台灣的半導體，整個局勢很清楚，這是美國有求於台灣，也就是說台灣握有關稅談判的王牌，具有討價還價的本錢，而即使川普真的以百分之百的關稅對我課徵，因為美方科技巨頭非買不可，台積電只要提高售價，將關稅成本全部轉嫁美方買家，營收絲毫不受影響，台灣完全不必屈從川普的關稅施壓。

如果護國神山成了斷垣殘壁的「半屏山」，台灣的產業必定大衰退，經濟也必然大蕭條，口口聲聲愛台灣的主政者，豈容此事發生？（作者為大學退休教授）