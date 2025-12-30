半山夢工廠邀你來重新認識這塊土地

文 ‧ 蔡武穆

行銷人常說「越在地，越國際」，樹德企業暨半山夢工廠創辦人吳宜叡提出了一個命題：「如果不在地，還國際嗎？」讓人頓時語塞。

歷經五十五年的淬鍊，樹德企業已是全台第一大收納品牌，產品涵蓋居家收納、辦公室收納、工業收納、醫療收納等，行銷七十多國，年營收數十億元的知名品牌企業。

南投縣文化地標 半山腰的「夢工廠」

二代接班人吳宜叡接手後，重新思考工廠的定義，認為台灣的文化價值不該被磨滅，因此，整合智慧製造、地方創生、灣(南)島文化等三要素打造夢工廠，要讓台灣民眾追本溯源，重新尋回自己的根。

名之為半山夢工廠，不只是位於南投的半山腰，更希望大人、小孩可以卸下平日的煩憂，與台灣先民連結，尋回作夢的勇氣。

半山夢工廠以全台最高的生命樹為主結構，四周環繞著雲杉步道層層而上，串接著「就愛台灣味」、「發現台灣好」、「感受台灣美」、「見證台灣勇」等四個主題，穿梭古今，成為南投縣的文化地標。

全台最高生命樹為主結構 四大主題呈現「真實的台灣」

生命樹高達十層樓，木材來自奧地利的雲杉，送到德國裁切除蟲後再運回台灣組構，純天然的木質可吸濕排濕、吞吐二氧化碳，雲杉步道可乘載1500人，生命樹因而得名。

吳宜叡說，夢工廠大廳就是一個美術館，與畫廊合作展出當代藝術(感受台灣美)，地下一層樓集結在地知名小吃，是民眾休憩的起點(就愛台灣味)，八樓頂層匯聚台灣經典品牌，象徵果子的美好(發現台灣好)，八樓的深處是灣島文化館，重現台灣先民航海的勇氣(見證台灣勇)。

為何要以台灣為主題來呈現？吳宜叡感慨說：「台灣很國際化，卻沒有自己的國際化！」

每一個人都喊「越在地、越國際」，可是行為上往往把自己變成別人。

舉例來說，台中市公益路上的餐廳清一色的日式或中式，開進口車，貼上英國或德國的Mark，就以為升等了，取名字中間要有法語涵義才夠酷。

「台灣人有很強烈的『不配得感』，以白人價值為主，自己的不夠看，外來的才夠水準」，他補充。

有一次，他的日本朋友來台灣旅遊，看到樂雅樂、丸龜製麵、高鐵食堂、日式抓腳，感嘆說「Why are you more than Japan?(為何你們比日本還日本)」，日人來台旅遊，要看的是真實的台灣，不是被複製的日本。

從「腳底下的陌生」開始 重新認識台灣

去年台灣人赴日本旅遊600萬人次，而日本來台灣旅遊僅100萬人次，足足差了六倍，「為什麼？因為你的島嶼不夠有特色！」

誠然，台灣過去被殖民居多，西班牙、荷蘭、清朝，乃至於國民政府，都是屬於外來的政權，但不代表台灣沒有自己的土地和文化。

吳宜叡認為，台灣人必須重新省思，「我是誰、我從哪裡來」，才知道未來往哪裡去。灣(南)島文化館就是在處理「我是誰、我從哪裡來」的命題。

灣島文化館從「腳底下的陌生」開始重新認識土地，透過泰雅族幾位藝術家的精心創作，復刻台灣阿美族、布農族及紐西蘭毛利人、夏威夷族舞蹈剪影，與「過去的自己相遇」。

從土地長出來的自信 才是真的自信

轉個彎進入一個密室，彷彿來到東海岸沙灘，前方是全台最大24米寬螢幕，跟著電影情節，體會南島族人道別親人、愛人，獨自踏上獨木舟，征服大海、征服島嶼的冒險故事。

「台灣是世界航海的發源地」，南島族人踏遍太平洋各島嶼，南到紐西蘭、東到復活節島、西到非洲的馬達加斯加島，每一次航行都是未知，「大海不是阻隔，是道路、是勇氣的原點」。

台灣就是南島文化的中心，語言學、考古學、遺傳學、社會學，史前的器具、遺跡、文化習慣等都可以得到驗證。

有些人認為，灣(南)島文化館太偏重於原住民的論述，吳宜叡不以為然，他說，平埔族中有二十幾族沒有被承認，研究發現，幾乎所有本省籍都是平埔族的後裔。

因此，他打破所有種族與外來之分，把台灣人重新劃分為原住民、先住民、近住民、新住民，凡居住在台灣的人民，只有先來後到，沒有種族或階級的差別。

所有先住民都是平埔族的後裔，或多或少混著原住民的血液，灣(南)島文化館提供一種文化自覺，另一種思考方向，「我們做的是聆聽土地的美好，從土地長出來的自信才是真的自信」。

然而，強調南島文化，不代表他否認其他的文化，「中國有中國的美、日本有日本的好，我們要找到自己，然後欣賞別人的美」。

全台最大共享平台

全體驗、全互動、全教學、全育樂

為了發揚台灣價值，半山夢工廠打造全台最大的共享平台，提倡地方創生，與霧峰鄉農會、信義鄉農會等合作推出伴手禮，並且在八樓展示三十家、五十家台灣品牌，讓南投被台灣看見，台灣被世界看見。

「心有多大，工廠就有多大」，不只是小農地方創生，半山夢工廠提倡全體驗、全互動、全教學、全育樂，館內不定期舉辦星空教室、昆蟲教室、生態教室、極限運動、體驗美學等，吳宜叡希望大人來這裡當一天的小孩，小孩不要太快長大，每一個人都可徜徉在生命樹的懷抱，自在的呼吸及作夢。

未來計畫以南投為中心，往外擴展至苗中彰投雲嘉，再拓展至整個台灣，甚至南島語系，吳宜叡信心地說，「夢工廠不是台灣最國際的地方，但一定是最接近國際、最能認識台灣的地方」。

