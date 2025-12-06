半島新地標 恆春劇場館開幕

恆春半島首座劇場館6日正式啟用，恰逢恆春半島建城150周年，屏東縣政府透過「牽手傳唱‧萬人護城」串聯4座古城門並以光雕點亮古城。（謝佳潾攝）

恆春半島首座劇場館6日正式啟用，恰逢恆春半島建城150周年，屏東縣政府透過「牽手傳唱‧萬人護城」串聯4座古城門並以光雕點亮古城，期間雖遇天公不作美下起小雨，但參與民眾仍驚豔連連，一同見證半島文化新地標啟航。

屏縣府為迎接劇場館開幕，昨日傍晚東、南、西、北4座古城門同步展開盛大表演，西門由恆春與滿州民謠團隊以歌聲吟唱土地故事，將半島的自然風景與生活情感化為旋律，南門則由創作樂團「你太白了去曬黑」詮釋老調新聲，而北門由高士古謠隊吟唱排灣族古調，天籟之聲展現族群共生的文化底蘊。

廣告 廣告

至於東門為開幕主秀，由金曲歌手戴曉君領軍，結合傳藝師、新生代藝生與牡丹Puljimu部落古謠隊，以跨世代共演方式，帶領觀眾回望恆春建城150年的歷史節奏，用歌聲吟唱永續傳承的文化使命。

縣長周春米表示，縣府在民國110年啟動「恆春文化中心」計畫，繼去年民謠館開幕後，劇場館也在今年接續完工啟用，劇場館為地下1層、地上5層建築，包含670席表演廳、200席視聽室、排練空間與文創餐飲空間，是全台最南端的藝文展演基地，也是恆春半島文化發展的重要里程碑。

周春米進一步指出，劇場館定位為「在地歷史與當代創作」的文化基地，未來將以民謠扎根、展演為雙核心任務，並引進跨界表演、親子節目及國內外優質團隊，打造與國際接軌的藝術平台。

開幕雖遇小雨，但眾人在雨中看著古城被光雕點亮，別有一番浪漫與感動。總統府祕書長、前屏東縣長潘孟安也特別返鄉與鄉親共同見證歷史。