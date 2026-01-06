半工半讀卻被要求還學費！她忍到出社會「反問1句」 爸直接沉默了

半工半讀卻被要求還學費，她忍到出社會「反問1句」讓父親沉默了。（示意圖／翻攝Pexels）

日本一名50多歲家庭主婦近日分享一段家庭經歷，引發外界對親職責任與金錢觀的省思。她表示，丈夫長年對家用支出極度保守，不僅生活費僅給最低標準，孩子升學後的經濟支持也相當有限，讓子女承受不小壓力，即便如此，丈夫仍經常在孩子返家時提及「大學費用什麼時候要還？」最後女兒反問一句話，讓他瞬間沉默。

日本FTN報導，該名主婦指出，丈夫掌管全家財務，認為「夠用就好」，從不考慮額外開銷。當孩子們考上外縣市大學時，丈夫雖願意支付學費，卻堅持生活費不得增加，甚至要求子女自行打工補足。在經濟吃緊下，孩子們不得不身兼多份工作，並申請助學貸款維持生活。

廣告 廣告

即便如此，丈夫仍經常在孩子返家時提及「大學費用什麼時候要還？」讓全家氣氛相當緊張。母親為減輕孩子負擔，也外出兼職補貼，內心卻始終感到愧疚。孩子畢業就業後，這樣的言語依然不時出現，令她備感煎熬。

轉捩點出現在一次家庭聚會。當丈夫再次半開玩笑提起還款一事時，女兒當場反問父親，是否曾將自己求學時接受長輩資助的費用歸還。這句話讓丈夫當場語塞。原來，他年輕時同樣依賴父母的匯款完成學業，卻從未償還。

事件之後，丈夫再未提及還錢話題。這名主婦感嘆，孩子的一句話如同一面鏡子，映照出長期忽視的雙重標準，也讓家人重新思考金錢背後的責任與情感。她認為，家庭中的言語與態度，最終都會回到說出口的人身上。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

一堆人不知道！ 她實測「載具多1設定」發票秒中700元

免房租卻沒隱私！人妻控公婆親戚「自由進出自家」 衣著不整遭闖入超崩潰

台南「離婚500元」招牌成熱門打卡點？ 日本遊客狂朝聖：必遊之地