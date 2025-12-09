半年來只吃水煮雞胸肉＋花椰菜！ 25歲女腹痛就醫才發現「胰臟大面積壞死」

大陸一名25歲女網紅只吃水煮雞胸肉、花椰菜，半年後發現胰臟已大面積壞死。（示意圖／photoAC）

大陸陝西一名25歲女網紅為了「速瘦」，半年以來每日只吃水煮雞胸肉、花椰菜，幾乎不碰碳水和油脂，直到她某天因急性腹痛就醫，才發現是急性胰腺炎，且胰臟已大面積壞死，差點喪命。

綜合陸媒報導，這名女網紅在某天深夜因急性腹痛，到西安人民醫院就診，檢查發現是急性胰腺炎，胰臟已大面積壞死，血清澱粉酶飆到超標10倍。經醫師詢問，女網紅才坦白自己為了快速減肥，半年來每天只攝取水煮雞胸肉及花椰菜，偶爾加幾塊馬鈴薯，幾乎不吃碳水和油脂。

女網紅說，起初她按照這樣的吃法，體重確實下降很快，更有粉絲誇她自律，因此即使她發現自己臉色有些黯沉、沒力氣，也選擇無視。

消息曝光後，不少網友紛紛留言表示，「減肥不是少吃或不吃」、「營養指南建議『減油減糖』，是因為許多人吃油吃糖太多了，『減』是減少到『合理攝入量』，而不是『戒掉』」、「沒吃脂肪就要多吃碳水，總要選擇一個……沒脂肪加高蛋白是找死」、「肥肉才是脂肪」、「只知道多油會誘發胰腺炎，沒想到不吃油也會」。

醫師則指出，胰臟分泌胰液需要適量脂肪刺激，長期極端低脂飲食會導致胰液淤積，增加胰臟負擔，若胰蛋白酶原在胰臟內太早被活化，可能造成胰臟「自己消化自己」，引發急性胰臟炎，嚴重時恐致命。

醫師也提醒，該女網紅這樣看似清淡的飲食，可能會打亂消化液的分泌節律，健康減重的核心在於創造熱量缺口及穩定代謝，而非「吃得越少越好」，每餐吃到「不餓但還能再吃幾口」就行。

