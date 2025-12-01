半年偷遍公園車擋住掛鎖市值百萬元 58歲日男賤賣6萬元還債

日本一名無業男子狂偷公園、步道的車擋住與掛鎖；示意圖。（Pixabay／Image by Pepper Mint）

日本宮城縣仙台市1名無業男子在半年期間，狂偷竊仙台市、富谷市轄內公園、步道的車擋柱與掛鎖，損失金額破170萬元，他將得手的贓物轉賣回收業者，用於償還債務與生活費。

據《讀賣新聞》報導，宮城縣警方11月27日表示，住在仙台市青葉區的58歲無業男子因多次竊盜車擋柱，已被依竊盜罪起訴，目前已結束偵查，確認受害地點共73處，總計257件，被害金額約850萬日圓（約新台幣172萬667元）。

宮城縣警本部指出，該男子涉嫌於2月28日至9月8日期間，於仙台市與富谷市內的公園、步道等共71處，竊取車擋柱與掛鎖共251件，市價約836萬元（約新台幣169萬2,326元）。

該男子供稱「覺得公園的柱子比較容易偷，多半在深夜人煙稀少時下手。」他將這些柱子分20次賣給兩家回收業者，共獲得約32萬日圓（約新台幣6萬4,778元），用於償還債務與生活費。

