半年偷6車還拒檢逃逸 中壢警開槍制伏衝撞警嫌

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市中壢區昨（8）日晚間發生一起失竊車輛拒檢衝撞警方的危險案件。中壢分局中壢派出所於22時許接獲民眾報案，停放在永嘉街的自小客車遭竊，警方立即調閱周邊監視器並派員沿線追查，短短不到一小時內即鎖定失竊車輛行蹤。

50歲徐姓男子駕駛失竊車輛拒檢逃逸，甚至還衝撞員警，警方隨即發動攔截圍捕。（記者翻攝）

警方調閱監視器發現該車行駛於高鐵南路一帶，22時45分許於高鐵南路四段與福達路一段路口發現50歲徐姓男子駕駛該失竊車輛，惟徐男拒不配合攔查，並駕車衝撞下車攔停的員警，員警隨即朝車輛左前輪射擊，但徐男仍闖紅燈持續逃逸，嚴重危害用路人安全。

警方隨即通報勤務中心啟動攔截圍捕，由中壢派出所、興國派出所員警一路尾隨追緝。徐男逃逸途中行經平鎮區民族二段右轉文化路時，擦撞一名停等紅燈的重機車騎士，造成騎士右肩受傷、車輛受損，徐男仍未停車逃離現場。

最終警方於22時50分許在平鎮區復旦路四段與長安路口成功將徐嫌攔停，過程中巡邏車及員警裝備受損，並有員警手部擦挫傷，送醫包紮後無大礙。員警依法使用警棍破窗，順利將徐嫌制伏帶案。

徐男半年內已連續竊取多部汽機車，詢後依竊盜、妨害公務及公共危險等罪嫌移送偵辦。（記者翻攝）

警方進一步查出，徐男半年內已連續竊取4部自小客車、1部計程車及1部機車，本案除涉及竊盜外，還拒檢衝撞警方、危害公共安全，行徑囂張。全案警詢後依竊盜、妨害公務及公共危險等罪嫌移送偵辦，並建請檢察官聲請羈押，以維護市民生命財產安全與社會秩序。

