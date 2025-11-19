半年內發生2起疑洩密案 王鴻薇：台積電機密遭竊還能護國嗎？

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月底退休，業界傳出他疑似重返英特爾（Intel）擔任研發要職，更有傳聞指稱他在離任前帶走台積電2奈米先進製程機密。對此，國民黨立委王鴻薇質疑，「台積電機密疑又被竊，護國神山還能護國嗎？」

國民黨立委王鴻薇。（資料照／中天新聞）

王鴻薇今（19）日下午在臉書發文指出，外界盛傳台積電前資深副總退休後回鍋英特爾，並且還疑似帶走了高階製程機密資料，雖然台積電目前尚未回應，但我要肯定高檢署，已經依違反營業秘密法、國安法主動分案，畢竟2奈米以下技術可能被洩漏一事，茲事體大。

台積電前資深副總經理羅唯仁。 （圖／翻攝工業技術研究院官網）

王鴻薇提到，她今天也在質詢中詢問經濟部長龔明鑫，該名疑似涉案的前副總，今年9月才在台積電的推薦下，獲選工研院的院士。而如今涉入洩密案，政府應該要考慮暫停或撤銷其工研院院士的身分。

王鴻薇指出，就在不到半年前，日商東京威力科創也涉嫌竊取台積電機密，當時是由台積電主動告發，高檢署隨後展開調查偵辦。

台積電。（圖／報系資料照）

王鴻薇質疑，被譽為「護國神山」的台積電，除了被迫到美國設廠，短短半年內又發生兩起疑似洩密案，若台積電的機密真的不斷被竊取，還能夠護國嗎？政府不能置身事外，必須要有強力作為。

