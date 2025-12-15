半年內第12撞...貨車迴轉疑視線死角＂衝上庇護島＂

中部中心／李文華 彰化報導

彰化市彰南路從今年開始，在15處路口，新裝設行人庇護島，但從四月以來，頻頻出"撞況"，14日下午2點多，一名貨車駕駛，疑似因為視線死角，迴轉時直接衝上行人庇護島，這也是彰南路上的庇護島，半年來的第12撞！

貨車從車道最外側，準備迴轉到對向車道，但轉彎失敗，沒注意到，中間的行人庇護島，整台車直接騎上去，反光警示牌被撞飛，但這地點，這畫面，實在太眼熟。





最衰庇護島！半年內被撞１２次 公路局研擬對策

最衰庇護島！ 疑視線死角 貨車迴轉＂衝上庇護島＂

彰化市彰南路，今年在15處路口，裝設24座行人庇護島，沒想到卻撞況連連，

最慘的4/10，一天連3撞，5月到10月，撞了5次，11月撞3次，就在12月14日下午2點多，迎來了它的第12撞。





最衰庇護島！半年內被撞１２次 公路局研擬對策

又來了！ 彰化彰南路庇護島"撞"況連連 半年第12撞





疑似因為視線死角，30歲的小貨車駕駛，迴轉失敗，衝上庇護島，所幸沒有波及到其他用路人，但短短半年多，彰南路的庇護島，就出12次撞況，公路局已經研議，要畫設導引線，不過駕駛人，上路睜大眼睛，留意路況，比什麼都重要。

