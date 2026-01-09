半年內3度會面義大利國會議員 林佳龍喊「南歐陽光」：台義友誼如義式咖啡

外交部長林佳龍2025年9月訪問歐洲期間走訪義大利，刷新近年外交部長出訪紀錄，引發關注。在此之後，義大利國會友台協會眾議員卡塔內歐（Alessandro Cattaneo）近日也率領多名國會同僚來訪台灣，並前往外交部再度與林佳龍碰面。林佳龍今（9）日形容，在台灣寒流來襲、冷風刺骨之際，卡塔內歐一行人是外交部迎來最溫暖的南歐陽光，並稱台義情誼就像義式咖啡，香醇濃郁。

林佳龍2025年9月中旬以歐洲台灣文化年名義出訪歐洲，沿途走訪捷克、荷蘭、義大利、教廷、奧地利，與中國外交部長王毅在多國前後互別苗頭，引發各界關注。而在訪歐期間，林佳龍「驚喜現身」義大利首都羅馬，不僅出席羅馬藝術節、出席外交部新購置的駐義大利代表處「館舍整修竣工典禮」，更與超過10名義大利參眾議員熱絡互動，成為近年首名公開現身於羅馬的台灣外交部長。

外交部今日發布新聞稿說明，義大利國會友台協會的卡塔內歐8日率領參眾議員來台訪問，期間拜會副總統蕭美琴、立法院副院長江啟臣、財政部政務次長阮清華、數位發展部政務次長侯宜秀及大陸委員會副主委沈有忠等，另也參訪工業技術研究院、新竹科學園區、意法半導體及人工智慧實驗室等，預定12日返程；林佳龍8日也親自接見訪團，外交部常務次長葛葆萱則午宴款待。

林佳龍透過臉書表示，儘管台灣寒流來襲、冷風刺骨，但外交部昨日迎來一股最溫暖的南歐陽光，即卡塔內歐率領的義大利國會友台協會跨黨派訪問團來訪，該團共有7名議員同行，且全都是首次來台，也是半年內，他與義大利友人的第3次見面，「台義情誼就像是義式咖啡，香醇濃郁。」他也感性說道，台義其實有許多相似之處，都熱情好客、真誠又自由，也常喜歡開玩笑「戰南北」，在寒流籠罩的台灣，謝謝義大利友人用無以倫比的熱情，帶來暖心的問候，為台義關係再加分。

林佳龍回顧，去年9月他在台灣接待義大利國會友台協會共同主席帕洛里（Adriano Paroli）率領的訪團後，又在羅馬與義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）等多達16名國會議員，一同出席我國代表處整修竣工典禮，「義大利朋友超出預期的熱情，把空間本就不大的代表處擠得水洩不通。」

林佳龍說，義大利是文藝復興的發源地，承載千年文明輝煌，此次會晤他向卡塔內歐分享，台灣許多學習設計、時尚與藝術的年輕人，都以到義大利留學為夢想；而奇美博物館也典藏多把義大利史特拉底瓦里（Stradivarius）名琴，歡迎義大利友人下次有機會，一同前往欣賞。而除了文化藝術的交流，台義合作也在產業面持續開花結果。

林佳龍提到，我國半導體大廠環球晶圓在義大利諾瓦拉（Novara）投資的全新12吋晶圓廠已於去年開幕，能就近供應歐洲產業需求、提升整體供應鏈韌性，這正是台義半導體合作的具體象徵；卡塔內歐也肯定地說，這項投資對義大利非常重要。而此次訪團橫跨執政與在野多黨，成員都關心台灣的民主發展及印太地區和平穩定，也期待持續推動雙邊在各領域的合作，以深化台義友誼、拓展更多可能。



