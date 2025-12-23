半年只吃雞胸＋菜！25歲女瘦身後「胰臟大面積壞死」醫師揭1重點才能成功減肥不傷身
最近一則新聞真的嚇壞減肥族！大陸一位25歲女網紅為了「速瘦」硬生生把自己吃到急性胰臟炎，大面積壞死差點沒命，此新聞也再次提醒大家：減肥真的不是「越極端越有效」那麼專家又怎麼看、如何建議大家正確減肥呢？快來看看以下內文。
只吃雞胸＋花椰菜？極端飲食真的會出事！
這位女網紅半年只吃水煮雞胸肉、花椰菜，幾乎不碰碳水跟油脂，體重雖然狂降，臉色卻越來越糟、整個人沒力氣。直到某天半夜痛到受不了送醫，才發現胰臟大面積壞死、血清澱粉酶飆10倍，是妥妥的急性胰臟炎。很多人以為「吃越乾淨越好」，但少油少糖≠完全不吃！極端飲食真的會把身體逼到壞掉。
專家說話了！低脂飲食也可能害胰臟出事
醫師指出，胰臟需要「適量脂肪」刺激，才能正常分泌胰液。結果她長期極低脂飲食，導致胰液淤積、胰臟負擔暴增，一旦胰蛋白酶原提前「在胰臟被啟動」，就會變成胰臟自我消化，引爆急性胰臟炎，嚴重甚至致命。這也是為什麼營養指南強調的是「減油減糖」，不是讓你完全戒掉。飲食失衡不是瘦身，是自我破壞。
網友也看不下去：真正的減肥叫做「合理吃」
新聞一出，網友全嚇壞：「原來不吃油也會出事！」、「沒脂肪＋高蛋白是在找死」等留言滿天飛。其實人體要正常運作，本來就需要油脂、碳水、蛋白質三大營養素。有些人為了追求速瘦，把飲食縮到不合理的極端，只會讓代謝下降、荷爾蒙失衡，最後更容易暴食＋反彈，體重比以前更難減。
小編親身心得：極端飲食瘦很快，但反彈更快
我以前也試過「單一食物減肥法」，真的瘦很快，但反彈速度快到懷疑人生。因為你不是瘦脂肪，而是瘦掉水分跟肌肉，一旦正常吃，身體立刻補回來。後來改成均衡飲食(211餐盤)＋適量運動，雖然瘦得比較慢，但身體舒服、精神好，而且不容易復胖。減肥真的不是拼命，而是找到你可以長期實踐的方式。
封面&內文圖片來源:Shutterstock
