半年情緣換來假投資真陷阱 婦人險遭愛情詐團騙光積蓄

【警政時報 江雁武／台中報導】「他不會騙我，我們已經相識半年了！」一句深信不疑的話，險些讓一名婦人痛失畢生積蓄。臺中市政府警察局第一分局西區派出所於日前14時許接獲台中銀行通報，疑有民眾遭遇愛情投資詐騙，員警王偉丞、李峻邑立即趕往現場與行員共同勸阻，最終成功攔阻一起金額高達250萬元的詐騙案。

婦堅信「網戀老公」真情不騙，警銀聯手5人苦勸成功守住250萬血汗錢。（圖／記者澄石翻攝）

警方到場後，發現當事人李姓女子（63年次）神情焦急，堅持要解除定存250萬元轉入土地銀行帳戶，表示要投資虛擬貨幣。經了解，李女是透過LINE認識一名自稱「投資達人」的男子，兩人僅半年交往便以「老公、老婆」互稱。對方聲稱有內線投資資訊，邀她共同操作虛擬貨幣交易，並催促她儘快解約匯款，以免錯過「暴漲機會」。

警方察覺有異，耐心詢問投資細節與平台資訊，但李女仍深信不疑，堅稱對方是真心相待、絕非詐騙。為讓她死心，員警協助查詢其所提的投資APP，結果網路上完全查無任何資料，研判是詐騙集團自製的假平台。王員與李員遂結合銀行行員，一步步說明詐騙手法與可能後果，並舉出多起相似案例佐證，讓李女逐漸動搖。

經過近一小時的苦口婆心勸說，李女終於恍然大悟，當場打消解除定存念頭。她激動表示：「真的謝謝你們，要不是你們攔下，我這250萬就沒了！」警方與行員聽後也鬆了一口氣，成功守住民眾多年積蓄。

中市警一分局表示，近年「假交友、真詐財」手法層出不窮，詐騙集團常盜用帥哥、美女頭像，偽裝成成功人士或投資專家，以甜言蜜語博取信任，再引誘被害人投入虛擬貨幣、外匯等高風險投資。待被害人投入大筆資金後，詐團便藉故失聯或關閉平台，讓人血本無歸。

警方呼籲，網路交友應保持警覺，尤其對方若涉及金錢往來、投資邀約或要求匯款，務必三思而後行。民眾如有疑慮，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，共同防堵詐騙。警方也感謝台中銀行行員的積極通報與配合，顯示「警銀合作」是守護民眾財產最強防線。

中市警一分局再次提醒，愛情可以甜蜜，但真愛不會要你匯錢；理財可致富，但穩健遠比「暴利」重要。警方將持續強化金融機構聯防機制，與社會各界攜手守護民眾的荷包安全。

