半年掄三元煮出一片天 台南育德工家鄭順謙勵志故事感動人心

育德工家「三冠王」學生鄭順謙（右2）得獎連連，與母親（左2）、校長李俊賢（右1）等人開心合影。（圖／翻攝自李俊賢社群軟體）

台南市育德工家校長李俊賢今（2）日表示，一名校內身障學生鄭順謙在2025 臺南國際芒果節「芒著開趴料理賽」大放異彩，以創意料理技法勇奪銅牌，除了為自己廚藝生涯爭光，他的堅毅精神更感動了無數人心。

2025年臺南國際芒果節以「盛夏瘋芒」為主題，其中「芒著開趴料理賽」是系列活動的首發亮點，就是要推廣臺南優質芒果，並鼓勵料理好手發揮創意，把芒果與鳳梨、地瓜、火龍果、黑豆等南台灣在地水果巧妙結合。

市府農業局官員介紹，比賽採靜態發表的展示形式，舉凡甜點、飲品、主餐、醬料、冷盤等皆可參賽，並不限制料理形式，現場還結合了青農市集和芒果小吃等品嚐活動，除了參賽者被評選出金、銀、銅牌分個高下外，觀賞者也能大嗑芒果增加參與，展現了臺南作為「芒果故鄉」的活力熱情。

2025台南國際芒果節吸引不少料理好手參加，台南市長黃偉哲（圖）也出席祝福。（圖／翻攝自台南市政府官網）

現場有個不一樣的身影，他是榮獲銅牌的鄭順謙。李俊賢介紹，鄭順謙自幼因早產導致腦性麻痺行動不便。媽媽辭去護理師工作，便是為了讓孩子能有更好的學習與生活品質，多年來母子倆克服重重困難，不放棄對「正常學校生活」的期盼。而鄭順謙在多年職業試探以來，發現自己特別喜愛料理與創作，不只夏天芒果料理賽得到銅牌，11月再獲得文化部全國身心障礙文薈獎及全國高中職學生專題製作佳作獎，可謂「三冠王」。

育德工家鄭順謙（圖）近日獲得文化部文薈獎肯定。（圖／翻攝自李俊賢社群軟體）

鄭順謙受訪坦承，因身體障礙讓自己日常生活中常面臨社交、學習與自信的衝擊挑戰，但在成長的路上逐漸強大，希望未來能繼續參加各類料理與創意比賽，也希望將來有機會學習更多料理烘焙技術。

李俊賢感性指出，看到身障學生這樣的堅持與勇氣，在感動之餘，更希望成為年輕人心中的典範，未來在社會有片天時，別忘了對身障者支持，讓社會更有愛。

