半年查不出原因！一檢查竟胰臟癌末 醫點名「4大族群」應及早檢查

胰臟癌因早期症狀不明顯，常在確診時已進入晚期，錯失治療時機。醫師林相宏近日分享一名50歲男性病例，原本只是感到胃部有悶脹感，被判斷為胃食道逆流，然而接受藥物治療後依舊沒有改善，直到近一個月，甚至吃一點東西就感到噁心，接受胰臟內視鏡超音波，才確診為第四期胰臟癌。醫師提醒，特定高風險族群應提高警覺，及早進行胰臟相關檢查。

醫師林相宏於粉絲專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文指出，近期不少民眾因閱讀他的衛教文章前來就診，但他強調，不應等到體重下降才警覺問題嚴重，尤其有血糖異常或糖尿病前期者，若合併腹部不適，更應及早檢查胰臟。

林相宏分享，一名50歲男性患者本身有糖尿病前期，HbA1c為6.0，無菸酒等不良習慣。半年前開始出現胃部悶脹感，先後接受胃鏡、大腸鏡與腹部超音波檢查，結果僅顯示胃食道逆流、痔瘡與脂肪肝，並持續服用胃食道逆流藥物約半年，但症狀始終未改善。

近期一個月，患者甚至吃一點東西就感到噁心，體重下降約4公斤，且出現下腹部脹感與頻尿情形，多次至泌尿科就診，被診斷為輕度攝護腺肥大。

林相宏表示，患者因為閱讀了他寫的衛教文前來就診，於是為他安排胃鏡並加做胰臟內視鏡超音波檢查，才發現胰臟尾部有約3公分腫瘤，並已侵犯胃部與腹膜，導致胃部受壓無法擴張、腹水產生，最終確診為第四期胰臟癌。

4大族群應提高警覺 及早篩檢是關鍵

林相宏表示，胰臟癌早期幾乎沒有典型症狀，等到明顯不適出現時，往往已是晚期，因此臨床上能診斷到的早期胰臟癌，多半來自篩檢發現。他呼籲，高風險族群應提高警覺，包含50歲以上且有血糖異常者、有胰臟癌家族史、長期菸酒使用者，以及BMI超過25的肥胖族群，及早接受檢查，有助於爭取治療時機。

