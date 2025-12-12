半年沒愛愛！妻離婚後產子…尪驗DNA揭真相求償 法官罰妻不罰小王

記者羅欣怡／桃園報導

桃園人妻離婚後產子，但孩子的親生爸是小王。（示意圖／pixabay）

桃園人妻小美（化名）嚮往婚姻生活，還在念大學時就嫁給阿力（化名），但小美婚後並不幸福，結婚4年就離婚，在離婚後產下一子，但孩子的爸不是阿力，原來小美早就婚內出軌阿文（化名），阿力不甘心戴綠帽向兩人提告求償。法官認為小美確實侵害配偶權，判她賠償30萬元；但因阿文「不知小美已婚」，獲判免賠。全案可上訴。

判決書指出，婚姻真正的樣子卻在小美和阿力的生活中一一浮現，小美一邊上課一邊工作，夫妻間的摩擦愈來愈多，小美又發現阿力下載交友軟體並刻意刪除對話紀錄，讓小美相當不諒解，關係更因而加速破裂。

2024年，小美隱瞞已婚身份認識了阿文，兩人感情迅速升溫，進而有了親密接觸，沒多久小美和阿力離婚，在離婚後小美產下一子，但阿力說兩人已經半年沒有性生活，經追查發現，小美在婚姻期間就與阿文暗通款曲，甚至在外租房幽會，讓他深感背叛，因此提告求償精神慰撫金100萬。

小美出庭坦承背叛婚姻，但事後她還主動提起否認親子關係訴訟，並負擔DNA檢驗費用，確認孩子與阿力無關；阿文則說，自己根本不知道小美已婚的身份，直到小美提起否認親子訴訟，才知道捲入他人婚姻。

法官審理後認為，小美不但在婚內出軌，甚至還懷了別人的小孩，已逾越社會一般容忍範圍，嚴重破壞婚姻圓滿，判賠30萬元，但阿力因無法證明阿文「明知對方已婚」，因此不構成共同侵權，判決免賠。可上訴。

