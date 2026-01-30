



馬思純主演《七月與安生》抱得金馬獎影后寶座，但她近年飽受憂鬱症、焦慮症困擾，身形因為藥物影響，體重一度不受控飆到80kg，胖出人生新高度，身心遭受極大壓力，她為此決定調整飲食生活習慣，僅半年時間瘦掉25kg，掀起關注與討論。

馬思純半年減掉25kg

馬思純曾在《花兒與少年》公開吃藥抗病的心路歷程「吃藥需要10小時代謝」，發胖的體態也是因為藥物所導致，且透露自己願意現身真人秀節目，是因為「想戰勝曾被打敗的自己」。

如今馬思純在半年期間減掉25kg，減重方法令人相當好奇，她也曾透過影片分享瘦身心路歷程，且提醒有同樣困擾的人：「減肥不是百米衝刺，而是跑過一圈又一圈的馬拉松」，她的勵志減重經歷，甚至成為健康促進教育協會的「體重管理知識傳播大使」！

「半年減25kg！」馬思純靠間歇斷食7招減重找回自信圖片來源：小紅書＠馬思純

馬思純「7招減重」找回自信

1. 控制進食時間

• 睡眠前「空腹時間拉長」幫助瘦身。

• 白天多吃，晚上儘量不吃。

• 主食選在起床後第一餐進行。

2. 料理注重用油

馬思純料理時，除了會避開「高溫爆炒」，且會選擇對心血管較好的「橄欖油」，包括橄欖油煎牛排、蝦仁蒟蒻麵都是常吃菜單。

3. 蔬果汁排毒

• 減肥期間：水果少吃，想吃會選「低熱量」的莓果類。

• 綠汁（排毒、增加飽足感）：羽衣甘藍、牛油果、菠菜、海藻粉、椰子油榨汁而成，想促進排便時，加入香蕉。

• 黃汁（穩定血糖、補水降食慾）：兩顆去皮檸檬、電解質粉、一點代糖、少許蘋果醋，水1500ml一起打成汁。

4. 間歇斷食法

馬思純曾試過極端的22：2斷食法（1天內22小時空腹，集中2小時進食），但她認為另外2種間歇斷食方式較溫和，也比較容易長期執行。

• 16：8（集中8小時進食，16小時內空腹）。

• 18：6（集中6小時進食，18小時空腹）。

5. 生酮飲食法

• 馬思純於減肥前兩個月偏「生酮飲食」（Ketogenic Diet）。

• 持續過久可能引發掉髮狀況，馬思純對此建議，後期加回「糙米、藜麥」這類優質澱粉，蛋白質以雞、牛、魚、蝦、豆類等優質蛋白質來源為主，以免適得其反。

• 堅持不下去時，選擇「生理期首日」新陳代謝較快之際，放縱自己一下。

根據亞東紀念醫院衛教資訊，許多肥胖及糖尿病患者實行「生酮飲食」控制體重及血糖，「生酮」意即讓身體產「生」 較多「酮體」的飲食方式。「酮體」是人體碳水化合物含量極低時，燃燒脂肪後的代謝產物，血中酮體濃度高，代表著身體以脂肪當作能量燃燒，加上酮體有抑制食慾作用，進而降低熱量攝取。

但專家也為此提醒，生酮飲食雖能促進脂肪代謝，研究也顯示「瘦身速度高於傳統的減低熱量飲食法」，卻可能伴隨「酮酸中毒」、「血脂異常」、「心臟問題」等風險，請大家進行生酮飲食減重計劃前，務必先諮詢營養師、醫師，尤其「第一型糖尿病」、「懷孕」、「 肝腎功能不佳」、「胰臟炎或膽囊炎」、「心血管疾病」高風險族群更需特別注意。

「半年減25kg！」馬思純靠間歇斷食7招減重找回自信。圖片來源：微博、微博＠馬思純

6. 唱歌+跳舞開心燃脂

馬思純認為「轉移注意力」也能有效降低進食慾望，尤其唱歌縮小腹的動作，加上跳舞燃脂，不僅能消耗熱量，對好心情也有幫助。

7. 減肥心態成關鍵

除了外在技術方法努力減肥，馬思純過去因為嘗試到許多錯誤的方式，反而造成心理負擔，她認為無論任何瘦身方式，都不該為自己帶來過多心理壓力：「胖瘦不是衡量一個人最重要的標準，內心豐盈、對自己的喜愛才是最重要的」，努力學習接受不完美自己，對避免容貌焦慮也有所幫助：「我們都要接受自己的每一面。如果你決定減肥，也要接受自己需要堅持並為此度過一些難關」。

馬思純提醒，減肥之路遇到困難，別責怪自己，可能是身體出現抵抗的反應，減肥還是需配合「運動和均衡飲食」、「健康第一，減脂第二」。若採用秘方或試圖快速瘦身，反而可能會傷到身體，建議用科學方法找醫生專家諮詢：「願我們都能溫柔的對待身體」。





