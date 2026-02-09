半年激瘦10公斤！女子「餐餐過水」不碰油 驚見「1部位停擺」急就醫

記者鄭玉如／台北報導

減重不等於要拒絕油脂！減重專科醫師邱正宏提到，一名患者為了減肥，選擇不碰油脂類食物，半年後成功減重10幾公斤，未料也為健康帶來負面影響，出現停經狀況。其實油脂是人體必需的營養素之一，只要控制得當，不僅不會造成負擔，還有助於維持健康。

邱正宏在節目《健康e起聊》中分享，一名來自馬來西亞的患者為了瘦身，完全不碰肥肉，對經過油烹調的食物更是先過水瀝乾油脂才吃，半年後雖然瘦了十幾公斤，卻出現停經狀況，引發健康警訊。其實油脂是人體必需的營養素之一，只要控制得當，不僅不會造成負擔，還有助於維持健康。長期不攝取油脂，除了熱量來源減少，還可能影響脂溶性維生素的吸收，包括維生素A、D、E及K。

邱正宏解釋，身體缺乏維生素A，容易造成夜盲症；維生素E則與心血管健康有關；維生素D影響骨骼及免疫系統，缺乏還可能導致肌少症；維生素K與凝血功能相關。另外，油脂、膽固醇與荷爾蒙密切相關，膽固醇是合成多種關鍵荷爾蒙的原料，攝取適量優質脂肪能促進荷爾蒙的製造與吸收，體內膽固醇一旦不足，可能導致荷爾蒙失調、月經不規律、性慾減退等問題。

邱正宏提醒，油脂有好壞之分，飲食中建議選擇好油，包括橄欖油、苦茶油、酪梨油（單元不飽和脂肪酸）及亞麻仁油（多元不飽和脂肪酸）。橄欖油的起煙點低，建議低溫烹調；苦茶油起煙點約220°C，可中溫使用；酪梨油起煙點約270°C，適合高溫油炸；亞麻仁油起煙點極低，建議涼拌使用。

