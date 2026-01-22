半年狂漲180%！英特爾成大飆股「原因曝光」有關3大利多

英特爾執行長陳立武。取自Intel



晶片大廠英特爾即將於美股盤後公布最新財報，股價週三（1/22）大漲11.7%，收在每股54.25美元，創下自2022年1月以來最高收盤價。今年以來短短數個交易日，股價已累計飆漲約47%，在2026年標普500指數成分股中表現名列前三，若自去年8月1日波段低點計算，不到半年內累積漲幅高達180%，顯示投資人對公司前景的信心明顯回溫。

FactSet彙整分析師預測，英特爾預計公布去年第四季調整後每股盈餘0.08美元、營收134.2億美元，均低於前一年同期的0.13美元與142.6億美元，短期財務表現仍承壓。不過，市場焦點已不在單季數字，而是英特爾中長期成長動能。分析師普遍點出三大利多：伺服器CPU需求回升、晶圓代工布局進展，以及政治與資本市場支持度提升。

隨著AI系統從「輔助工具」演進為可自主規劃與執行任務的「代理型AI」，對通用運算能力的需求快速增加，帶動伺服器CPU市場回溫。Wedbush分析師布萊森指出，AI架構日益複雜，有利於英特爾伺服器CPU出貨，可能讓最新一季表現優於市場原先預期。

KeyBanc分析師阮約翰（音譯）則在研究報告中表示，客戶正加速升級至英特爾最新一代伺服器架構 Granite Rapids，加上供應能見度顯示，2026年全年伺服器CPU產能幾近售罄，預期英特爾有機會繳出優於預期的財報，並略為上調財測。

在 陳立武 接任執行長後，英特爾啟動多項結構性調整，包括整頓製造體系、精簡管理層級，以及重塑AI與晶圓代工策略。市場對其轉型方向逐步給予正面評價。

滙豐分析師Frank Lee本周調升英特爾股票評等時指出，AI應用型態改變，正推升CPU在通用運算上的重要性，這有利於英特爾核心產品線。近期包括滙豐、KeyBanc與Seaport Research在內紛紛已上調英特爾投資評等或目標價。

儘管市場氣氛轉趨樂觀，分析師仍提醒，英特爾並非毫無風險，布萊森指出，記憶體成本上升可能壓縮毛利率，並抑制PC需求；FactSet資料顯示，英特爾PC相關業務仍面臨來自AMD與Arm架構產品的競爭壓力。

另一方面，市場也密切關注英特爾晶圓代工業務的良率與進度。雖然政治支持度升高，且多家重量級科技公司對其18A製程表達合作意願，但短期內製程穩定性仍是投資人觀察重點。

