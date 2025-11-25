半年狂瘦6公斤不復胖！日本模特兒早餐必吃納豆加「這物」瘦身超有感，腸道養瘦法＋皮拉提斯根本神級減肥公式

（圖／取自 chemiiiii IG）

擁有精緻五官與優雅氣質的日本模特兒大口智惠美，不僅是許多時尚品牌的寵兒，她那纖細緊緻的身材更是令人羨慕。然而，好身材並非天生，她也曾透過努力，在短短半年內成功瘦下6公斤，並長年維持在160公分、47公斤的完美狀態。大口智惠美大方分享，自己並沒有進行地獄式的節食，而是靠著「聰明擇食」與「調整體態」來達成目標。其中，她最推崇的便是利用日本傳統食物來養好腸道，甚至連早餐都有一套獨門的「養瘦公式」。快來看看她的秘訣吧！

日本模特兒減肥技巧：早餐吃納豆 + 米糠醬菜，啟動腸道代謝

大口智惠美的減肥核心在於「腸道健康」。她幾乎每天早餐（約早上10點吃）都會固定攝取兩樣日本傳統食物：納豆與米糠醬菜。米糠醬菜是日本家常的醃漬菜，米糠中富含豐富的植物性乳酸菌與酵素。醃漬後的蔬菜不僅保留了纖維，更融入了發酵後的營養物質。這兩樣食物搭配食用，能極大程度地改善腸道環境，幫助排出毒素與宿便。腸道健康了，代謝自然提升，連皮膚也會跟著變好，變得光滑透亮。

（圖／取自 chemiiiii IG、大口智惠美 小紅書）

日本模特兒減肥技巧：午餐選擇蕎麥麵是「神級瘦身主食」

由於早餐吃得晚，她通常一天只吃兩餐。如果中午有聚會或外食，她會視情況略過早餐。而空腹吃午餐的選擇，她心中的「神級食物」就是蕎麥麵。蕎麥麵相較於白飯或烏龍麵，蕎麥麵的GI值較低，富含膳食纖維與蘆丁(一種維生素P)，吃起來清爽美味，且比較不容易造成血糖飆升與脂肪堆積，是她維持身材的好夥伴。

（圖／取自大口智惠美 小紅書）

日本模特兒減肥技巧：高蛋白「生魚片+油豆腐」，飽足又沒有罪惡感

晚餐如果在家吃，她會延續「納豆+米糠醬菜」的組合，並加入優質蛋白質。

生魚片：超市就能買到，富含Omega-3與蛋白質，熱量低又美味。

烤油豆腐：為了增加飽足感，她會再烤一份油豆腐，撒上蔥花、生薑，淋點醬油。這樣吃不僅口感豐富、很有飽足感，還避開澱粉攝取。

聚餐心態：如果晚餐有朋友聚會，她就會放鬆心情享受，不會刻意忌口。因為平時早午餐的飲食控制已經打好了基礎，偶爾的放縱並不會帶來太大的罪惡感或反彈，保持身心平衡最重要。

（圖／取自大口智惠美 小紅書）

日本模特兒減肥技巧：唯一堅持的運動是皮拉提斯

在運動方面，大口智惠美坦言自己唯一堅持下來的就是皮拉提斯。她認為減肥不只是體重數字的下降，更是體態的調整。皮拉提斯能有效矯正體態、拉長肌肉線條，讓身體看起來更緊實、修長。當體態正了，視覺上自然就不會顯得肉肉的，這也是她160公分看起來卻比例極佳的秘訣。但她提醒大家還是要根據自己的身體狀況來找到最適合的方式喔～

（圖／取自 chemiiiii IG、大口智惠美 小紅書）

