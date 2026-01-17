半年狠甩50公斤！女子認真飲食紀錄「逆轉糖尿病」

新陳代謝內分泌、肥胖症專科醫師蔡明劼分享一名患者的減重歷程，一位30歲、患有輕度智能障礙的女子，體重近150公斤且糖化血色素高達13%，但她靠著驚人毅力，半年多成功減掉50公斤，血糖值也從危險等級降至正常的5.5%，讓醫師感動直呼她是「最認真的患者之一」。

女子靠著飲食紀錄，順利瘦身，並控制血糖值從危險等級降至正常的5.5%。（示意圖／翻攝Pexels）

蔡明劼在臉書粉專回憶該名女子初次看診時的情景，陪診的母親透露女兒罹患糖尿病多年卻始終未穩定控制，隨著自己年紀漸長，擔憂未來無力再照顧她。經過充分溝通後，醫師決定讓女患者規律服用糖尿病藥物並合併瘦瘦針治療，正式展開減重計畫。

女子在治療過程中展現出驚人的執行力，不僅準時回診、認真服藥，更徹底執行一般患者嫌麻煩、懶得做的「飲食紀錄」。蔡明劼指出，她常反覆詢問「優格、水果能不能吃？」儘管同樣問題問了又問，顯示記憶力或許不佳，但想變健康的決心無庸置疑。

蔡明劼提到，女子甚至曾在庇護工場聖誕聚餐前，特地請教醫師能不能吃披薩和炸雞。針對高熱量大餐的困擾，他當時建議聚餐是開心時刻，少量攝取無妨，吃炸雞時可剝掉部分脆皮以避開不健康油脂，並記得在前後餐次調整份量，平衡整日熱量即可。女子聽完後不斷點頭複誦，努力記下醫囑的模樣令人印象深刻。

今年初女子的體重已順利降至90多公斤，糖化血色素更從危險的13%降至標準的5.5%。她的母親特地前來致謝，表示心中大石終於放下，並透露女兒現在很期待回診，也養成了挑選簡單、均衡食物的好習慣，完全不覺得減肥痛苦。蔡明劼感性地說，雖然她不是最聰明的患者，「但她一定是我遇過，最認真的患者之一。」

