半年狠甩50公斤！30歲女逆轉糖尿病 醫曝成功1關鍵：一般都嫌麻煩

一名30歲女子體重近150公斤，除了打瘦瘦針外，也嚴格搭配飲食成功甩50公斤。示意圖。（翻攝自pixabay）

一名30歲女子體重近150公斤，因糖化血色素飆到13%，健康狀況亮紅燈，最終靠規律治療與嚴格執行飲食紀錄，半年多來狠甩50公斤，甚至逆轉糖尿病，讓醫師感動大讚，她絕對是自己遇過「最認真的患者之一」。

新陳代謝內分泌、肥胖症專科醫師蔡明劼近日在臉書粉專分享個案，透露一名30歲女病患，患有輕度智能障礙，陪診的媽媽表示女兒罹患糖尿病多年，但始終未穩定控制，隨著自己年紀漸長，擔憂未來無力再照顧她。

醫師透露，與病患媽媽充分溝通後，決定讓女患者規律服用糖尿病藥物並合併瘦瘦針治療，而女病患也展現驚人的毅力，她不僅準時回診、認真服藥，對於一般患者懶得做、嫌麻煩的「飲食紀錄」也徹底執行，即便同樣問題重複反問，但想變健康的決心無庸置疑，甚至曾在庇護工場聖誕聚餐前，特地請教醫師能不能吃披薩和炸雞。

蔡明劼表示，聚餐是開心時刻，少量攝取無妨，建議女病患在前後餐次調整份量，平衡整日熱量即可，而女病患聽完後不斷點頭複誦，並努力記下醫囑的模樣令人印象深刻，最後該患者憑著努力，體重順利降至90多公斤，且糖化血色素更從危險的13%降至標準的5.5%，並養成均衡食物的好習慣，完全不覺得減肥痛苦。對此，讓蔡明劼感性地說，雖然她不是最聰明的患者，「但她一定是我遇過，最認真的患者之一。」

