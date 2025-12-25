半年砸20萬飛日本8次 一票人看理由傻眼：超盤

一名網友表示，從今年6月開始，他為了追星在半年內飛日本8次，所有花費總計約20萬元，他自認已經很努力節省花費了，但事後一算還是覺得有點燒錢，不少網友看完後很傻眼，認為偶爾一次順便旅遊還能接受，否則根本是盤子，但也有人說為了看表演很值得，否則哪天喜歡的偶像解散只會留下遺憾，引起討論。

一名網友近日在PTT女板分享，今年6月7日至12月6日為止，他在半年內為了追星，連續飛去日本8次，分別為6次東京、1次福岡與1次北海道，為了省錢都住在相對便宜飯店，但最近一算才發現，機票、住宿、交通、購物等花費，加起來總計花了約20萬元，讓他感嘆說「追星滿燒錢的」。

文章曝光後引發討論，不少人傻眼說「去8次日本只花20萬確實很省，但有必要嗎」、「不如少去幾次，然後住好一點、吃好一點」、「為了追星也太浪費錢了吧」、「我實在捨不得花錢做這些事」、「偶爾一次順便旅遊可以接受，你這純粹是去當盤子」。

但也有人說「經濟許可最重要，不要後悔就好」、「讀書時追的團體沒幾年就解散了，現在有錢都看不到演唱會，不影響生活你就去吧」、「這種事情不用問別人啊，自己覺得值得就好」、「一堆人手遊課金不手軟，一樣意思吧」、「帶小孩去玩一次就超過20萬，你這樣確實很省了」。

