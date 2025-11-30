半年遊日5次遭嫌「太誇張」…網嘆：有錢就可以！

生活中心／李筱舲報導



日本一直是許多台灣民眾旅遊的首選。近日，一名女網友在PTT表示，自己半年內飛了5趟日本，但因為是為了追星和購物，都是安排在周末以快閃方式旅遊，沒想到引同事關心「怎麼每個月都在出國」、被認為很誇張。原PO因此發文詢問網友：這樣的旅遊安排真的很誇張嗎？文章一出，引發網友熱議。









半年飛5趟日本遭同事嫌「太誇張」…大票網友認同嘆：難道要國旅？

一名網友表示自己半年飛5趟日本追星購物，皆安排在周末，卻被同事覺得誇張，文章引發網友討論。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

近日一名網友在PTT發文表示，自己近半年內每個月都會去日本一次：6月去福岡、7月去立川、8月去東京、9月去北海道、10月去橫濱。但因旅遊目的為追星和購物輕旅行，所以時間都安排在周末。原PO更提到自己近日在請假時，被隔壁同事關心「怎麼每個月都出國」、被說很誇張，並表示：「我覺得滿普通的吧？國旅不也是週末來回，有到很誇張嗎？」，想知道其他網友的想法。

半年飛5趟日本遭同事嫌「太誇張」…大票網友認同嘆：難道要國旅？

而話題也引發正反兩面聲音，有網友認為這樣安排並沒有問題，但也有人表示快閃出國的方式太浪費錢。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

許多網友表示認同，認為只要有假、有錢，這樣安排並沒有問題，留言回應：「我覺得還好啊，現在在東京聽第六場了」、「喜歡就去啊，又沒差」、「有錢就可以 難道要國旅？」、「大多數人不是沒錢而是沒有假，紅眼+」、「基本上一年出國少於12次都不算多」。不過，也有部分網友持不同意見，表示：「5次不是問題，每次快閃浪費錢才是，出國就是要待個幾天才能深入認識」、「請假別人要代理你的工作，都不會不好意思，還每月都在請，不誇張嗎？」、「這樣太浪費錢了，一次來回機票不如去15天」、「確實很誇張，但只要不造成別人困擾就沒問題」。

