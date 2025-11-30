半年飛日本5次！她被同事說「太誇張」 網力挺：反正比國旅便宜

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

隨著疫情後旅遊全面復甦，越來越多年輕人選擇利用週末、連假出國快閃，不論追星、購物或散心，都變得像去外縣市一樣正常。近日，有網友分享自己半年內飛日本5次，卻被同事頻頻「關切」，說她太誇張，讓她忍不住上網求證是否真的算過頭。貼文曝光後，引發網友一面倒力挺，認為國旅貴成這樣，「半年國旅5次才誇張」。

有網友分享自己半年內飛日本5次，卻被同事頻頻「關切」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「半年去日本5次，算很誇張嗎？」為題發文，提到她近期想請假，被同事質疑怎麼每個月都在出國，甚至說她很誇張。原PO坦言，過去6個月確實幾乎月月飛，包括6月去福岡、7月立川、8月東京、9月北海道、10月橫濱，清一色都是追星加購物的快閃行程。

廣告 廣告

原PO認為追星、看演唱會本就需要彈性安排，費用也不見得比國內旅遊高。對此她也困惑提問，「我覺得滿普通的吧？國旅不也是週末來回，有到很誇張嗎？」

貼文一出立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，許多人認為很正常，「還好吧，現在不都股票隨便賺隨便飛」、「完全不會，十分合理且正常，嫌少了」、「不會，基本上一年出國少於12次的都不算多」、「有錢有閒。半年五次還好」、「反正比台灣便宜」、「追星正常，之前有三個月每週飛的經驗」。

也有人表示只要不影響工作與經濟能力，怎麼安排是自己的自由，「大多數人不是沒錢而是沒有假，紅眼+便宜住宿+主要不購物日韓都可以很便宜」、「不會，好幾個同事這樣 都去韓國或日本這種短程的」、「國旅住宿比人貴、牙刷還要自己帶、短短一段路一堆測速照相，我出國就好」。

更多FTNN新聞網報導

出國染燙省一半？他驚「日韓2、3千就搞定」 一票網共鳴：台灣真的貴

存錢兩年才10萬？她月薪3萬6列出支出表崩潰：大阪行還能去嗎？

日本流感急速升溫！旅日達人示警：未來1～2週恐創新高 赴日旅客務必提高警覺

