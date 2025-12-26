半年飛日本8次噴20萬！妹子親揭「真實目的」 眾人傻眼：去當盤子？

生活中心／王文承報導

一名網友從今年6月開始，短短半年內為了看偶像演出，飛往日本多達8次，總花費約20萬元。（示意圖／PIXABAY）

台灣深受日韓文化影響，不少人為了追星可說是全力以赴，只希望能親眼見到心愛的偶像。就有一名網友分享自己的追星經歷，她從今年6月開始，短短半年內為了看偶像演出，飛往日本多達8次，總花費約20萬元。即便自認已相當節省，事後盤點開銷仍讓她直呼「真的滿燒錢的」，貼文曝光後，引發網友熱議。

一名網友在網路論壇《PTT》發文指出，從6月7日到12月6日這半年期間，她為了追星共飛日本8趟，行程包含6次東京、1次福岡以及1次北海道。為了控制預算，她刻意選擇相對便宜的住宿，但最近將機票、住宿、交通與購物等費用全部加總後，才驚覺已花費約20萬元，忍不住感嘆：「追星真的滿燒錢的。」

貼文曝光後，許多網友看傻眼，直言難以理解，「覺得追星的人都很有錢，我真的捨不得花錢做這種事」、「你一定不缺錢吧」、「為了追星花這麼多，真的太浪費了」、「偶爾一次順便旅遊還可以接受，你這幾乎是專程去當盤子」、「半年去日本8次只花20萬確實很省，但真的有必要嗎？」

不過，也有另一派網友持不同看法，認為重點在於是否值得，「帶小孩出國玩一次就超過20萬了，你這樣其實算很省」、「這種事本來就不用問別人，自己覺得值得就好」、「學生時期追的團體沒幾年就解散了，現在有錢也看不到演唱會，會後悔一輩子」、「只要經濟狀況許可、不影響生活，就去追吧，至少留下回憶」。

