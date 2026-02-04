半年飛6次升等4次 內行曝4種人最容易中獎

生活中心／綜合報導

一名習慣搭乘商務艙的網友，日前為了體驗「中獎」般的驚喜感，刻意改買經濟艙期待被免費升等，結果卻期待落空。他不甘心地發文求教，釣出許多資深飛友傳授秘訣。內行網友指出，具備「獨自搭機、近期頻繁飛行、航班超賣及持有高階會員卡」等4大條件者機會最高，更有「卡客」分享半年飛6趟就升等4次的驚人幸運紀錄。

該名網友在社群平台「Threads」上發文坦言，自己平時其實都自費搭乘商務艙，並非負擔不起票價。但因常看到網路上有人分享被幸運升等的經驗，為了追求那種宛如中獎般的快樂，他這次特地改買經濟艙，心想或許航空公司會因他過往的商務艙消費紀錄給予禮遇。殊不知到了登機時刻，奇蹟並未發生，讓他只能全程待在經濟艙，無奈詢問廣大網友：「升等商務艙到底有什麼秘訣？」

貼文曝光後引發熱烈討論，許多資深飛行常客紛紛獻策。綜合內行網友分析，航空公司在考量升等時有一套優先順序，通常具備「獨自一人搭機」、「短時間內持續有飛行紀錄」、「熱門航線遇上超賣」以及「持有航空公司高階會籍或聯名卡」等四類特質的旅客，最容易成為幸運兒。一名持有航空公司「翡翠卡」等級的網友更現身說法，表示自己在金卡時期飛日本線曾被升等兩次，晉升翡翠卡後，近半年飛六次竟被升等四次，機率高得驚人。

除了上述硬性條件，也有網友分享另類觀點與實戰經驗。部分意見指出，購買的經濟艙「子艙等」越高（意即票價越貴），被升等的順位就越前面；此外，「晚點報到」有時反而能因經濟艙爆滿而獲得升等機會。留言區也不乏各種千奇百怪的升等理由，有人因臨時受傷拄拐杖獲得禮遇，也有旅客因「行李極簡」、完全無托運行李讓地勤印象深刻而獲升等；甚至有人幽默表示，平日多做善事積陰德、扶老太太過馬路，或許才是被幸運之神眷顧的關鍵。

儘管各種都市傳說眾說紛紜，但綜觀各方經驗，航空公司升等機制仍多以會員忠誠度、航班滿載率與票價艙等為主要依據。想要享受商務艙的舒適，除了依賴運氣與人品，累積飛行里程提升卡籍，仍是最穩妥的途徑。

