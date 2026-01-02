半年2度健檢引關注 川普坦承長期服用過量阿斯匹靈

美國總統川普在一日刊出的華爾街日報訪問中為其健康狀況辯護，還透露不少他最近健檢的新細節。

近幾月來川普的健康狀況備受關注，原因包括手上曾出現瘀青。白宮聲稱，這是因頻繁與人握手和服用阿斯匹靈所致。私人醫師巴巴貝拉說，川普每天服用三二五毫克的阿斯匹靈，以預防心臟病。

川普在上述訪問中指稱，阿斯匹靈能稀釋血液，「我不希望流過我心臟的是濃稠的血，我想要清澈的好血流過我的心臟」。

川普還提到後悔去年十月去做電腦斷層（ＣＴ）檢查。他說，「現在回想起來，我接受檢查真是太糟了，這給別人一些攻擊我的把柄」。現年七十九歲、美國史上就任時最年長的總統川普宣稱，「要是那時沒那麼做，我現在會好得多。因為接受檢查本身就等於說，『（你）是不是出問題了？』但其實我可一點問題都沒有」。

川普去年十月去華盛頓近郊的華特里德國家軍事醫學中心接受核磁共振（ＭＲＩ）檢查。由於川普半年內兩度健檢而引發外界關注。但川普這次受訪時「澄清」，他十月是做ＣＴ檢查。

白宮此前表示，川普患有慢性靜脈功能不全的老年人常見毛病，即患者腿部靜脈無法將血液正常送回心臟，導致血液淤積在小腿。

川普在上述訪問中說，曾試著穿壓力襪緩解腫脹，但「不喜歡」，所以之後就沒穿。他坦言服用的阿斯匹靈劑量超過醫師建議，但已這樣吃廿五年，自己又「有點迷信」，因此不想減量。

川普也否認曾在白宮會議中睡著。他堅稱，「我就只是閉目養神，這讓我很放鬆。他們有時會拍到我眨眼的畫面；一眨眼的時候就被他們逮到」。

至於聽力問題，他則強調，只有在很多人都在說話時才會聽不清楚。他並自豪「精力充沛」，「基因非常重要，我的基因就非常好」。

