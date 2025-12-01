半數主要水庫優養化 中南部重災區

明德、鏡面、白河、澄清湖及鳳山等5座水庫長期優養化。圖為白河水庫。（本報資料照片）

全台主要水庫共20座，其中5座長期優養化，優養化會破壞水質、影響水庫壽命及淨水廠處理效果，但據環境部統計，去年更已有半數達優養化，是近20年以來最嚴重。學者呼籲環境部盡速針對優養化水庫進行汙染源調查，尤其中南部對於上游集水區管控不夠嚴格，使得多座水庫長年優養化，更應加強源頭管理。

環境部統計，去年優養化水庫已有10座，除常年優養化的明德、鏡面、白河、澄清湖及鳳山水庫外，還有寶山、鯉魚潭、牡丹水庫，以及新增優養的德基及仁義潭水庫。

環境部水質保護司長王嶽斌表示，水庫優養化成因複雜，近年地震多、氣候變遷強降雨頻繁，水庫進流水質不佳，且民國110年大旱後水庫操作改變，水質易受影響，後續請水庫管理單位追蹤水源區保護及檢討成因，加強監測水質，同時檢討水庫操作模式，確保供水韌性。但以水質預警指標的「葉綠素-a」來看，水庫水質沒有藻毒影響飲用水安全的風險。

台灣大學環境工程學研究所名譽教授駱尚廉表示，台北翡翠水庫嚴格管控上游集水區露營汙水、農地及茶園使用肥料，加上設有專責單位管理，長期處於貧養，中南部對於水庫汙染源管控並未如此嚴格，加上氣候變遷帶來的高溫使水域微生物分解加速，暴雨沖刷使水庫濁度升高，導致台灣長期有7至8座水庫優養化，且多位於中南部。

成功大學環境工程學系講座教授林財富表示，國際整治水庫經驗顯示，改善優養化是需要至少20年的長期工作，由於磷是藻類生長重要元素，應先了解水庫的磷來源，並減少家戶、農畜廢水進入水庫，或要求先經過處理，降低磷的濃度才可進入，同時疏濬、清除水庫內部底泥，以利逐步改善水庫優養化。

另外，目前環境部依據水庫的「透明度」、「總磷」及「葉綠素-a」三項測值，計算卡爾森指數，評估水庫究竟是貧養、普養或優養，環境部正評估是否跟日本一樣，僅採計反映藻類生長程度的「葉綠素-a」作為水庫水質營養狀態指標。

駱尚廉表示，總磷含量高是水庫優養化的前兆，但不會立刻反映在葉綠素-a的數值上，只採計葉綠素-a進行監測不太妥當，他強調，水質調查應該全面，儘管目前各國研究認為卡爾森指數有改善空間，但大多仍持續採用監測水庫優養化情形，若環境部要做任何改變，需要再拿出具體數據並與外界溝通。