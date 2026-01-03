半數台人認兩岸可能開戰 蔡正元轟賴把台獨當宗教：不要橫挑強梁

大陸「正義使命-2025」環台軍演日前落幕，然總統賴清德於元旦談話則稱，國際社會多年來一致認為，北京才是破壞兩岸和平的麻煩製造者。面對台海緊張局勢，《遠見》民調也顯示有50.3%民眾認為未來五年「有可能」發生戰爭。對此，前立委蔡正元表示，賴把台獨視為宗教，不惜犧牲一切要達成這個目標，把原本的內戰推向外戰，但這是一場不可能贏、且代價慘重的事。

蔡正元2日在《全球大爆卦》節目指出，台獨信仰者有很多很尊敬的人，比如說像許信良、施明德，「但賴是一個走極端，把台獨當宗教的人，不惜犧牲一切要達成這個目標。」蔡正元也說，如果戰爭有一個對人民好的目標，確實應該勇敢拿起武器而打仗，他也舉例，當時日本侵略中國，為什麼中國人民面對日本人那麼勇敢的打仗，因為戰爭性質不一樣，而這在國共內戰中看不到。

廣告 廣告

「（內戰）大家覺得只是換領導人、換政權，跟老百姓沒有關係，」蔡正元說明，但很不幸的，台灣本來就是內戰，而對人民來說，能把日子過好才是關鍵，但賴卻把內戰變成外戰，去煽動仇恨，騙人民去打一場戰爭，「你要先確定你準備犧牲多大，有沒有贏的機會，還是直接了當被滅亡？」

蔡正元指出，這是一個不可能贏的戰爭，再多的軍事機會都打不贏，現代化的戰場的武器精準又可怕，若台海有戰事，恐怕整個台灣的男性就會少一半。他並指，國家、政權的力量如果小，就要低調一點，不要橫挑強梁，國際政治是很現實的，戰爭只要一啟動，就沒有回頭路。

節目同場來賓、前台北縣長周錫瑋也直言，現在台灣有很好的選擇，「你現在選擇和平，然後平安的過日子，跟大陸好好的溝通」，且大陸對台灣並沒有真正要武力攻擊，只有民進黨一直不斷的挑釁，大陸才會講說我要打台獨。周也批綠，台灣已經這麼多問題，民進黨能夠解決現在我們台灣的問題嗎？還要製造問題、製造戰爭，不但沒有維護台灣的民主跟法治，反而是破壞了台灣的民主跟法治。

【看原文連結】