半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶

耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。

李晏廷指出，扁桃腺結石屬於扁桃腺慢性發炎的一種表現，主要與喉嚨壞菌有關。他特別提醒，如果出現肩頸異常僵硬痠痛，以及心臟瓣膜偶爾突然抽痛，且沒有其他原因可以解釋，這些症狀可能與扁桃腺發炎有關。

根據李晏廷引述的文獻顯示，亞洲人罹患扁桃腺結石的比例較高，而台灣人尤其常見。他分析，原因多半與自行停藥或亂用抗生素有關，這些不當用藥行為導致抗藥性壞菌藏於扁桃腺深處，進而造成慢性發炎。

亞洲人罹患扁桃腺結石的比例較高，而台灣人尤其常見，原因多半與自行停藥或亂用抗生素有關。 （示意圖／Pixabay）

在治療與預防方面，李晏廷表示，臨床研究顯示口服益生菌Streptococcus salivarius K12可有效減少發炎次數，幫助建立喉嚨「好菌軍團」，降低壞菌產生硫磺顆粒的機會。不過他提醒，有扁桃腺結石的人應先至耳鼻喉科檢查並接受正規治療，再使用益生菌做後續預防。

李晏廷的貼文引起網友熱烈討論，許多人直呼扁桃腺結石味道極重。有網友表示，「小時候咳出來過，當時不知道是什麼，只覺得又可怕又超臭」。也有人形容「很臭，但還會讓人忍不住想多聞一下」。甚至有網友幽默表示「這一顆遺臭萬年」、「隔著螢幕都能聞到味道」，不少人驚呼「卡在喉嚨的小石頭真的超臭，一顆就能遺臭萬年」。

