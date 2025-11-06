半數成交靠聯賣 台慶不動產林孟翰團隊今年業績逆風成長15%
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導
在房仲市場競爭白熱化的時代，「品牌」是能否長久經營的重要關鍵。對台慶不動產中都樹禾苑加盟店東林孟翰而言，從信義房屋轉職加入永慶房產集團，不僅是創業的起點，更是事業穩定成長的關鍵。在目前房市狀況下，今年店內業績不但較去年成長15%，個人業績也超過400萬元。林孟翰認為，永慶集團的優勢除了品牌的公信力與穩定制度，更能讓專業被看見、讓努力被放大。
退伍後的林孟翰，第一份工作是推廣咖啡機的業務。那段時間，他走遍市場、拜訪無數店家，練出不怕被拒絕、敢於開口的勇氣。他說，「業務最重要的是開發和傾聽。」這段經驗成為他進入房仲業的基礎。之後，他進入信義房屋，從零開始學習，第一個月就成交，讓他相信自己能靠專注與勤勉闖出成績。
在信義的兩年，他打下紮實的基礎，但很快也察覺到直營體系合作受限、分潤僵化、彈性不足，難以發揮個人所長。為了擴大商機，他轉入永慶加盟體系，離開原本熟悉的商圈，從南高跑到北高，「我喜歡挑戰最難的事，因為那才會讓我成長。」
全專約X聯賣制度 等於成功方程式
加入永慶不動產後，林孟翰開始實踐「全專約」理念，不再搶一般約，而是專注於專任委託，「只要專約做得好，就不怕沒有業績，因為主導權在我手上，成交一定有我。」他強調，永慶加盟體系強大的聯賣制度正是全專約能成功的關鍵，憑藉集團四大品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產一起聯賣，專任物件能迅速曝光於系統內，讓同集團的經紀人員同步帶看、快速成交。
2024年4月他創立台慶不動產中都樹禾苑加盟店，他秉持「全專約房仲」的堅持，今年個人專約就超過50件，專約率近9成，更連續五季拿下開發王的肯定。究竟如何讓客戶都願意簽下專任委託？他說，他擅長用數據說服屋主，從點閱率、帶看量到競品價差，一項項分析，「我不講模糊的話，用數字讓屋主看到證據，自然會願意信任。」他分享，之前曾接手一間透天，前半年來都無人帶看，他溝通屋主調整開價、曝光策略，三天內就有買方上門，最後以屋主滿意價格成交。
從業績王到店東 用制度打造菁英團隊
從個人業績王轉型成為團隊領導者，林孟翰說，以前只要把自己做到最好，現在要讓每個人都變好。他為店內每一位成員每週設定明確目標、追蹤開發進度、檢討成交節奏，也親自帶著同仁談案、跑屋主，成交時同仁也能獲得理想分潤，「我希望他們比我更好，看他們上台領獎，我在台下幫他們拍照、拍手，比自己拿獎更開心！」
永慶房產集團的科技系統則是林孟翰帶隊的最大後盾，《i智慧pro系統》讓業務即時掌握物件狀況，《行動智能經紀人APP》則讓他們在外可以隨時查行情，「只要客戶問問題，我們立刻能查資料，效率高、信任也更強。」他大讚永慶總部會不斷優化系統、導入最新AI技術，讓加盟店能一直走在市場前端。
市場逆風 更要回到基本功
「市場不會永遠好，也不會永遠壞，撐得住的人，才有糖吃。」2025年房市進入修正期，買方出價保守、成交時間拉長，但林孟翰依然維持穩定成長，「逆風的時候，更要把基本功維持好。」他提醒同仁，點閱、帶看、出價是成交三部曲，任何一環鬆懈都會錯過機會。他強調，在逆境時最能看出團隊底子，永慶體系的聯賣平台與培訓制度，讓他們在市場放緩時依然能保持競爭力。
37歲的林孟翰平時最大的紓壓方式，是到夾娃娃機店「出貨」放鬆。他笑說，那種專注抓準時機、一次成功的快感，其實就像房仲工作一樣，需要判斷、精準與耐心。展望未來，他希望持續壯大團隊實力，培育更多能獨立作戰的菁英，並計畫將來能展店，讓有志從業者能在永慶加盟體系中實現夢想。
照片來源：林孟翰提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
前信義店長創業永慶不動產 顧浩祥相隔1年開2家店 創6000萬業績
跟著總部政策走 永慶不動產魏嘉榮團隊6店去年創造3.18億元業績
【文章轉載請註明出處】
