半數的人活不過70歲？你意想不到的「3個事實」：死亡可能隨時發生
你對死亡有什麼想像？前企業高階主管、現為專業教練的喬迪．威爾曼（Jodi Wellman）於《只死一次的人生》一一書中，以正向心理學的角度，帶領讀者認識幸福的意義。書中還收錄許多激勵人心的真實故事與名人金句，帶領讀者放下對死亡的恐懼，從此真正開始活著；人生不能重來，但行動可以從現在開始。以下為原書摘文：
事實1：每個人都有保存期限
調查結果非常確定：百分之百的人都會死。是的，包括你在內。人類是唯一清楚覺知自己必然會死的動物。我的母親在我小時候，經常會在她那件洗白的牛仔外套上佩戴一枚胸章。其中最讓我印象深刻的是一枚用亮橘色的字體印著「Life Suks And Then You Die!」的胸章。那是我對死亡概念的啟蒙。死亡似乎是不可避免的，但人生真的有那麼糟嗎？
一位醫檢員在看到我因為要抽血而差點崩潰時，曾向我引述佛陀的話：「痛是不可避免的，但你可以選擇不要受苦。」在這裡，我要篡改他的話：「死亡是不可避免的，但生命不一定很糟。」
讓我們來看一下關於死亡的統計數字：2021年時，全球人口的預期壽命是71歲，比1990年多了將近9歲。全球婦女的預期壽命是73.8，男人則是68.4。至於平均壽命，各國差異甚大：美國人的平均壽命是79歲，婦女的平均壽命是81歲左右，男人則是76歲左右。香港人的平均預期壽命是85歲，名列全球第一，中非共和國的人則是54歲，敬陪末座。
由於現代社會的進步，我們的預期壽命比我們的祖先要長的多。在過去200年間，我們的全球平均壽命2就從不到30歲增加到超過71歲。如果是在1825年，我們當中有許多人很可能都已經去見死神了，根本看不到這本有關死亡的書。
關於死亡，最令人不安的一件事就是：不見得是年紀大的人先死。除了那些在安寧照護中心的人之外，對大多數人而言，死亡都是突如其來的。這顯示出一個我們已經知道的事實：雖然年紀愈大，死亡的機率愈高，但意外也可能會發生。
我無意掃興，但如果我不提醒你這個事實，我就失職了。這個事實便是：我們每一個人都有保存期限，但有些人腐壞的速度比較快。有13%的人會在15歲到49歲之間死去。說得更戲劇化一些：請你在心裡想著10個不到49歲的朋友和家人，他們當中有一個會在他們的50歲生日派對之前死去。
有整整50%的人活不過70歲。這意味著如果你想把任何計畫延到以後再實施，那將是大錯特錯。如果你想等退休之後才享受人生，那就像是和老千賭博，贏的機率渺茫，只能祝你好運了。
如果你算出還有多少個星期可活之後，就拿開計算機了，那我來幫你算一下吧：所有的人百分之百都會在某個時間點死去。因此我們是不是應該開始認真的過活呢？好的，我聽到你說這件事並不會讓死神顯得超有吸引力，但我保證下一件事一定會。
事實2：對壽命懷抱匱乏心態
你可能聽說過那個有關「豐盛心態VS匱乏心態」（scarcity vs. abundance）的經典理論。在大多數情況下，懷著豐盛心態過活可能比懷著匱乏心態生活更加健康、更有成效。但關於我們的壽命，我們還是懷抱著匱乏心態比較好。
讓我們來談談一個時間稀缺（temporal scarcity）的概念：當一項資源變得稀少時，它在人們眼中的價值就會提高。當某件事有個終止期限時，我們就會開始思考自己還剩下多少時間。研究顯示，如果一件事在某一天會結束，我們就會感覺它格外珍貴。當我們想到死亡，就會想到生命是一項稀有而珍貴的「資產」，值得加以保存。
當我們想到某種體驗終將結束時，當下會更享受這樣的體驗。有一項研究，請大學四年級的學生在他們即將畢業時寫下這4年當學生的體驗。其中一組聽到的是「在你剩下已經不多的大學時光」，另一組聽到的則是「你剩下的時間還很多」。
我有許多客戶因為工作的緣故必須搬到別的地方。你猜他們在動身前往鳳凰城、紐澤西、或慕尼黑之前會做什麼呢？他們會像觀光客一樣在自己的城市裡遊覽。當他們發現一直不曾真正認識自己所在的城市時，往往會非常驚訝。
他們說：「我連美術館都沒去過呢！」於是便開始忙著去拜訪他們之前認為自己「總有一天」會去的地方。你需不需要探索一下你所在的城市，彷彿你只剩下七個星期可以享受這一切？你會看到什麼呢？你會去拜訪哪幾家著名的熱狗店？在搬家前，你會想和哪些人聚一聚？
當我知道自己只剩下大約1,821個星期一可活時，我就想利用這段時間做些什麼，看看是否可以實現自己的夢想。唯有在我們認識到生命的短暫時，它才會顯得珍貴。
事實3：記住自己一定會死
每天都想到死亡是一件很好的事。愈常想到愈好。「記住你一定會死」不只是一枚放在口袋裡的冰冷錢幣。它能夠出乎我們意料之外地讓生命重新煥發生機。對於死亡的思索就像一串鞭炮一樣，我們需要它來提振生命，讓我們不再對生命抱持著理所當然的心態。
你：記得我們一定會死，這不是很恐怖嗎？
我： 我知道你為什麼會這麼想。你可以看看在有關死亡的恐怖故事裡，「記得你一定會死」排名第幾。
「記住你一定會死」並非關乎死亡的猙獰可怖，而是讓我們更能夠讚頌生命並且把焦點放在上面。人們通常都需要經過一次瀕死體驗才會警醒過來，開始過著有目標的生活，但只要我們能時時刻刻提醒自己死亡的必然性，就會生出動力調整自己的生活方式。
還記得嗎？在影集《權力的遊戲》（Game of Thrones）中，艾麗婭（Arya ）正是因為「Valar Morghulis」（人皆必死）這句話才展開了她那史詩一般的冒險，而那也是劇中最精彩的一段情節。
如果我們能正視死亡，內心便會湧現一股驚奇之感，想知道：「我的命運是什麼？」、「未來會發生什麼事？」、「我要如何改變剩下的每個星期一？」刻意與死亡連結能讓我們受到震撼，進而超越單調乏味的生活，脫離醉生夢死的狀態。
如果我們能時時刻刻記得自己一定會死，不僅會更珍視生命，也會設法提升自我。當你算出自己還有幾個星期可活時，心中是否油然生出了一股難以言喻的急迫感？所以，我們如何能夠不時時提醒自己呢？
你： 那麼我要怎樣才能時時提醒自己必有一死，但又不會讓自己變得很怪，以致周遭的人都不敢靠近我呢？
我：去他們的！
我：好問題！既然我已經說服你們要時時刻刻記住自己會死，我們就應該談談該如何才能自然而然地將它落實到日常生活中。
我的大多數客戶都會利用一些具有象徵性的小物，或想出其他方法來提醒自己：你可以像我一樣用一枚錢幣來提醒自己，也可以隨身攜帶某個會讓你想到死亡的小飾品，或買幾顆用各式寶石雕成的很酷的小頭骨。
我有一些客戶還會在自己隨身的皮夾裡放一張卡片，上面寫著一句與死亡有關的名言。你可以隨處放幾個日曆，用來提醒自己！任何一種日曆其實都是一種倒數計時的裝置。倒數計時的周曆也可以。
我有一些刻著「memento mori」字樣的珠寶。每次我看到那些掛著頭骨吊飾的項鍊時，心中就湧現對生命的熱愛。我很羨慕我的一個客戶。她有一個手鐲，上面掛著一個棺材狀的裝飾。
有些人會用已逝的親人或愛人的照片來提醒自己生命有限。
我有許多客戶會在筆記上書寫他們對死亡的看法，或者每一季抽出一天的時間避靜，以便思索自身生命的短暫。如果你願意花幾個小時重做一次「生命力評估表」，就會清楚你的生命中有哪些地方值得提升，又有哪些地方可以更有生氣。
在做筆記時，我建議你用封面有骷髏圖案的筆記本，但如果沒有這種筆記本，也沒關係。或許你可以問自己類似以下這些問題：
我還剩下幾個星期可活？
到目前為止，我活了幾個星期？
距離我上次想到自己一定會死，又過了幾個星期？
上個星期我有哪些時候感覺自己充滿生命力？
上個星期我有哪些時候感覺自己的人生很有意義？
我很慶幸自己還活著，因為⋯⋯
想到自己一定會死，我有什麼感覺和想法⋯⋯
在看了以上這些關於死亡的說法之後，我想要⋯⋯
記住自己會死可以提升我們的生命品質。人生終究是一場遊戲。雖然死神總是贏得最後的勝利，但如果我們願意專心的玩，他會讓我們升級。當我們知道他一直躲在附近的暗處時，我們就會留心自己還剩下多少時間，直到他派車過來接我們為止。
（本文摘自／只死一次的人生：一生不過 4000 週，與其倒數，不如行動，正向心理學教你如何立刻改變、不留遺憾／遠流出版）
