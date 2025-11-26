半日照的能量剛剛好1／不受限的瘋狂 劉以豪有底氣才扛得住

劉以豪形象陽光開朗， 但自我的疑惑卻從未少過， 這也是他接演黑暗或悲傷角色的重要燃料。

劉以豪愛植物的療癒，喜歡跟植物說話。若把人比擬植物，他希望自己是半日照。有流動、有自由，也沒有錯過陽光。但也苦惱，因為病蟲害可能也難免不了。

病蟲害可能有著某份隱喻。這幾年劉以豪演出媽寶、山林恐怖片，至監所裡的教誨師⋯這些角色某部分都觀照了他內在的一部分。「但殺青後一定要剪頭髮。」他慣有的儀式感，肯定也啟動了自我療癒。

《監所男子囚生記》是劉以豪最近的作品，簡稱《監男》，但他演出時並不覺得艱難，因為這是一部很直男、很監所的歡樂劇集，他和楊祐寧、陳澤耀等人演得開心極了。不過，因為他在裡面演出教誨師（輔導受刑人專業人員，需通過司法特考三等監獄官考試），角色是最正經的那一個。他忍不住正色形容：「角色很愛揪錯，也很嚴厲。」

廣告 廣告

劉以豪（左）在《監所男子囚生記》有很多互動，有緊張也有溫馨的一面。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

「我自己也有這樣的個性在裡面。就一直想要做對，想要做得更好。就把這樣的我擴到極致。」雖然是喜劇，但關於受刑人及背後家庭的記事也是敘事線，同樣有帶來壓抑情緒的時候。「有不舒服的時候，因為那個環境也是受限的。難的是自己要揪錯，有時大家玩得很開心時，我自己的狀態還是要繃著，就一直想，這樣符合我的人設嗎，會一直進入一直在抓問題的狀態⋯」

不過劉以豪說，只要遇到楊祐寧演的受刑大哥「吉娃娃」，現場氣氛常常鬧到會笑場。如果要劉以豪放手挑戰一個角色，他說，那肯定會是吉娃娃，因為那是他沒有挑戰過的。「完全不受限，完全天馬行空。他要說很多瘋狂的話，要夠有底氣，要非常自信，因為『我就是吉娃娃』！」

楊祐寧（左）在《監所男子囚生記》演出的吉娃娃老大一角完全不受限，讓劉以豪超想演演看。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

光聽劉以豪形容，就有笑點浮在眼前。但這種笑鬧說來並不容易，因為無邊無界時，是不是更需要浮木？劉以豪自己也想到這一點：「大家都想要自由，但沒有邊界的自由，是最可怕的。所以不受限更難演，因為有所受限時，我們還可以看到邊界在哪裡。」

即使劉以豪的角色在監獄中有其任務，但楊祐寧對角色的自由度，似乎也刺激到了劉以豪自身蟄伏的想像，觸發他想要探索自己更多的可能性。自由或連疊思緒都需要條件生長，如植物需要陽光日照、空氣中的二氧化碳與水，去伸長自己的枝椏。

劉以豪

1986年8月12日生，以模特兒入行，在電視劇《我可能不會愛你》打開知名度。2018年主演電影 《比悲傷更悲傷的故事》 在亞洲大賣。今年陸續推出劇集《童話故事下集》《山忌 黃衣小飛俠》。新作為職場喜劇《監所男子囚生記》，每週六晚間8點於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo首播，每週日晚間8點於八大戲劇台開播，12月14日起每週日晚間10點於台視開播。

化妝：@bellllla.makeup 髮型：@ajae_yt @driven.by 造型：Claire@mercibywoo 服裝提供：CELINE、ZEGNA

更多鏡週刊報導

半日照的能量剛剛好2／山林找到手腳安放的位置 植物系劉以豪如滑手機般的快樂

半日照的能量剛剛好3／很多內在的自我小碰撞 劉以豪想要更多元表現