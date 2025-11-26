半日照的能量剛剛好2／山林找到手腳安放的位置 植物系劉以豪如滑手機般的快樂

為了要試著去釐清自己到底是誰，劉以豪會一大早或半夜寫字，「想說說什麼就寫什麼，就是跟自己聊聊天。」

劉以豪有他植物系的一面，喜歡舒服著在空間中找到自己手腳安放的位置，在別人不察覺的狀況下，他與空氣與陽光都靜靜進行作用與擾動。「我很喜歡山上，大自然很療癒，感覺很自由。」

劉以豪今年中推出的恐怖電影《山忌 黃衣小飛俠》，就是在山中拍的。由於沒有手機訊號，他在山林之中迷 上植物的活色生香與質地，笑說：「千變萬化，每一個葉子都好漂亮，邊爬山，眼神都在滑植物，很像在滑手機，而且滑得更厲害了。」

他有很多植栽，甚至已經多到不想再買了。他會對植物說話：「我現在對植物就覺得，你們乖乖長大就好了，我昨天才訓話它們，『有完沒完，一天到晚在長蟲，再長不好，剪掉』。」植物長了薊馬、紅蜘蛛，「薊馬超煩的，光處理要幾個月，紅蜘蛛也很煩，會把葉綠素全部吃掉，植物葉子一天一天變白⋯」

「我想要養瓢蟲，牠是許多病蟲害的天敵，」劉以豪說著。「覺得植物可以讓我慢下來，除了弄咖啡、畫畫以外，讓我放下手機跟自己好好對話，安靜去做一件事情。」

如果遇到關於成名或表演帶來的病蟲害呢？劉以豪咧開笑容，「我會去山上或海邊，逛水晶店、找翻塔羅牌的朋友翻一翻，跟媽媽聊天。」

看起來很悠閒的劉以豪，其實是個工作狂。這些年來，劉以豪的工作狀況穩定，而且也有許多不同的面貌。像香港電影《白晝如焚》的陰鬱男友、劇集《童話故事下集》是媽寶到讓人傻眼的人夫，「我自己一直在轉變，而且接演角色都不受限制，內心上不想受限。」如果自己是植物呢？「我會是半日照，因為全日照太絕對，我希望我這個植物是長腳的，我喜歡流動的感覺。」

從來都不受限角色，「只要故事喜歡我就會接受。什麼角色或什麼劇本會來找你，就是不可控的，你根本就不知道會遇到什麼，也不知道檔期合不合。」

「不能一直工作，也不能一直生活，我覺得人都要找一個價值，我們到底存在於地球上要幹嘛。」從小他一直問「人活著要幹嘛」，讓媽媽不禁覺得這是怎麼了嗎。但劉以豪的天線從來沒有放棄過找尋問題的答案。

