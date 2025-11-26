半日照的能量剛剛好3／很多內在的自我小碰撞 劉以豪想要更多元表現

演完一個角色就剪頭髮，是他脫離角色的儀式感。年輕時還會帶回角色的小東西留念，現在劉以豪也不這麼做了。

劉以豪多年前曾因長期姿勢不良引發椎間盤突出，曾經長達一年都在復健，必須吃止痛藥跟穿束腰，「我都跟我媽說我看破紅塵」。那時候他每天都在游泳池走路，「以前沒有那麼愛游泳，反而現在是需要，覺得是心理上的復健。」

劉以豪今年的另一作品，是在《童話故事下集》演出媽寶人夫，角色廢到讓柯佳嬿傻眼。（Netflix提供）

自比為半日照植物的劉以豪剖析自己，「 我覺得長愈大愈不了解自己 。以前的自己好像就是單一的自己，發現自己在生氣，但你不會特別發現什麼。但現在是我知道我有情緒了，情緒愈看愈清楚，也許生氣，也許難過，也許是悲傷。我看見它，但我可不可以不要立刻反應它。就像是看見另外一個人在生氣，那我要怎麼Hold住這個人，怎麼樣可以讓整個情況更好呢？」這樣的問句，搥打他內心同一個關乎情緒的點。

「長愈大，好像這東西愈難，你想駕馭它，但你愈難駕馭。」乍聽之下，劉以豪是為已經很多毛的情緒找出更多線頭。但已訪過他好幾次的我，卻感覺到，過去的生活與角色都滑入了劉以豪的組成。在這個成長過程中，一個想理解角色的人，往往得要更深刻去凝視自己的內心。

都是要面對自己心裡的病蟲害吧。像劉以豪所認知的，植物若被被好好養，病蟲害會比較少。但人活著，終歸是都要處理這樣的問題。意識著情緒，連悲傷或生氣都能成為有價值的事物。

當然，39歲的劉以豪深深明白自己很幸福，因為他目前煩惱的僅是這些內在的碰撞，而非更寫實的情節。「但我也想要更多，我指的不是物質或金錢的，我也想要更多元的表現，或是我到底存在是要幹嘛的，或是我到底還可以做什麼。」

或許不只是庸人自擾，因為劉以豪對能量很敏銳，他主演的虐戀電影《比悲傷更悲傷的故事》在台灣曾破2億票房。回憶起映後場次，還沒踏進影廳，他就感覺到大家的情緒很滿，「裡面好像有一股很強的情緒在繞。」這樣的他，也不令人意外會受到植物的吸引。他甚至想在家裡陽台放個頌缽，出去外面時就「噔～～」，來療癒自己的能量場。

問鄰居會不會覺得哪個出家人來了，劉以豪大笑：「我敲得還滿好聽的。」那些天馬行空、那些神來一筆，在他身上居然都滿合理的。

