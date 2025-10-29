半獸人PLG首秀！賽後透過文字受訪 破兩千球迷見證雙十表現

半獸人首秀繳出12分、12籃板的雙十成績。圖／PLG提供

前NBA球星半獸人（Kenneth Faried）今（29）日完成來台首秀，代表台鋼獵鷹作客對戰衛冕軍桃園領航猿，雖以89比101落敗，但他個人繳出12分、12籃板的雙十成績。此役吸引2110名球迷進場，賽後因趕高鐵未受訪，半獸人透過文字表示，自己仍在適應裁判與比賽風格，並強調會持續檢討影片、爭取下一戰更佳表現。

台鋼獵鷹休賽季簽下前NBA球星Kenneth Faried，球團也將綽號「半獸人」訂為譯名。

廣告 廣告

今日獵鷹作客桃園，挑戰衛冕軍領航猿，球隊雖然以89比101落敗，但半獸人個人攻下12分12籃板雙十表現。

半獸人來台首秀，桃園體育館吸引了2110人進場看球。賽後記者會，半獸人有先進入媒體室，但因為獵鷹球團表示要趕高鐵，無法接受訪問，後續透過文字向媒體及球迷表示：

這是場有趣的第一場比賽，我還在適應這裡的裁判和比賽風格，但很高興能把第一場的緊張情緒釋放掉！不只是我，對我的隊友們來說也是如此！我們會回去看比賽影片，看看有哪些地方可以進步，下一場會表現得更好！



回到原文

更多鏡報報導

PLG／「全聯刷卡不過」半獸人Faried被台灣球迷暖爆！台鋼獵鷹總經理說明簽約原因

PLG／「半獸人」降臨台南！Kenneth Faried加盟獵鷹點燃南部球迷熱情

謝銘駿挨打後「偷笑」原因曝光 菜鳥首秀自評僅6分盼未來更有信心