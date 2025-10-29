半獸人PLG首秀！賽後透過文字受訪 破兩千球迷見證雙十表現
前NBA球星半獸人（Kenneth Faried）今（29）日完成來台首秀，代表台鋼獵鷹作客對戰衛冕軍桃園領航猿，雖以89比101落敗，但他個人繳出12分、12籃板的雙十成績。此役吸引2110名球迷進場，賽後因趕高鐵未受訪，半獸人透過文字表示，自己仍在適應裁判與比賽風格，並強調會持續檢討影片、爭取下一戰更佳表現。
台鋼獵鷹休賽季簽下前NBA球星Kenneth Faried，球團也將綽號「半獸人」訂為譯名。
今日獵鷹作客桃園，挑戰衛冕軍領航猿，球隊雖然以89比101落敗，但半獸人個人攻下12分12籃板雙十表現。
半獸人來台首秀，桃園體育館吸引了2110人進場看球。賽後記者會，半獸人有先進入媒體室，但因為獵鷹球團表示要趕高鐵，無法接受訪問，後續透過文字向媒體及球迷表示：
這是場有趣的第一場比賽，我還在適應這裡的裁判和比賽風格，但很高興能把第一場的緊張情緒釋放掉！不只是我，對我的隊友們來說也是如此！我們會回去看比賽影片，看看有哪些地方可以進步，下一場會表現得更好！
更多鏡報報導
PLG／「全聯刷卡不過」半獸人Faried被台灣球迷暖爆！台鋼獵鷹總經理說明簽約原因
PLG／「半獸人」降臨台南！Kenneth Faried加盟獵鷹點燃南部球迷熱情
謝銘駿挨打後「偷笑」原因曝光 菜鳥首秀自評僅6分盼未來更有信心
其他人也在看
籃球》領航猿緊盯 半獸人首秀敗北
P. LEAGUE+台鋼獵鷹29日新賽季首場賽事客場遠征桃園璞園領航猿，正式「開箱」NBA等級外援半獸人，不過半獸人受到領航猿防守針對，打起來比較不自在，領航猿則是團隊進攻流暢，第3節就把領先擴大到20分以上，最終領航猿101比89進帳開季2連勝。中時新聞網 ・ 7 小時前
NBA》恩比德、馬克西連線 七六人4連勝
雖然開季前七六人陷入茶壺內風暴，當事人恩比德掩蓋傷勢的作法遭到隊友抨擊，不過他的身材條件與實力擺在眼前，29日在出賽23分02秒內砍下25分、7籃板、5助攻，加上馬克西39分、10助攻，兩人聯手帶領七六人延長賽139比134逆轉戲耍巫師，開季至今仍與雷霆、馬刺、公牛保持不敗之身。中時新聞網 ・ 7 小時前
前NBA「半獸人」台籃首秀破功！ 領航猿痛宰獵鷹｜#鏡新聞
關注PLG職籃消息，被視為新球季焦點的，前NBA球星「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried），29日迎來台籃首秀，但衛冕軍桃園璞園領航猿展現強大團隊戰力，進攻端狂轟猛炸，第3節還一度領先來到27分之多，最終仍101比89贏球，喜迎開季2連勝，而半獸人本場比賽只有12分12籃板進帳。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 小時前
MLB／史上最長世界大賽！鏖戰18局扮英雄是他
MLB／史上最長世界大賽！鏖戰18局扮英雄是他EBC東森新聞 ・ 1 天前
桃園璞園領航猿迎新副領隊黃紹恩 為球隊注入年輕創新力量
桃園璞園領航猿今(29)日正式宣布，黃紹恩出任球團副領隊。黃紹恩副領隊曾經留學於倫敦城市大學企業管理學系，具備紮實的商管背景與國際視野，並具有思維細膩與行動力兼具的特質。 球團表示，身為籃球的忠實愛好者，黃紹恩熱愛璞園籃球文化，從SBL時代起便關注球隊已超過十年，相當熟悉璞園領航猿發展脈絡與品桃園電子報 ・ 23 小時前
NBA／稱負荷管理不該存在 喬丹：想為買票的球迷留下深刻印象
NBA聯盟與各隊近年來針對當家球星的負荷管理愈來愈重視，不過要如何在保持球員健康又確保球迷觀賽權益間取得平衡也成為聯盟相當頭痛的問題，而「籃球之神」在近日參與節目錄製時就直言，負荷管理本來就不應...聯合新聞網（運動） ・ 19 小時前
PLG》半獸人首秀2110人進場 賽後未受訪僅文字回應
桃園璞園領航猿今（29日）主場迎戰台南台鋼獵鷹，後者開箱話題焦點、前NBA等級洋將「半獸人」Faried，全場吸引 2110 位球迷進場共襄盛舉。不過因賽後行程緊湊，半獸人需趕搭高鐵南下，僅短暫現身記者會，並未受訪，而是透過文字簡短回應首秀感想。TSNA ・ 12 小時前
朱立倫將率員總辭被批內鬥 鄭麗文：當善意給新主席最大人事空間
國民黨新當選主席鄭麗文11月1日即將走馬上任，針對即將卸任的朱立倫表示為了「建立慣例」，將帶著221位黨員「一次性總辭」，引發黨內不同聲音，並被批評是內鬥，鄭麗文今（29日）出席南投縣議會感恩餐會時表示，她寧可把朱主席的這個動作看做是一種善意，目的希望把最大的人事空間，留給她這位新任的主席。自由時報 ・ 19 小時前
PLG／罰球拿下來台第1分！台鋼獵鷹半獸人首節拿下4分3籃板
台南台鋼獵鷹本季網羅前NBA名將咖洋將「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried），還直接把用半獸人來當他中文譯名，29日在桃園領航猿主場也迎來自己來台首秀，開賽不到40秒他就搶下進攻籃板，但卻沒把握住補籃得分的機會，不過首節還剩7分41分時，他遭到丁恩迪犯規，站上罰球線兩罰俱中拿下來台首分，接下來他又搶到進攻籃板，上籃拿下來台第一個Field goal，首節他上陣7分36秒拿下4分3籃板，然三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
10/29【強權】雷霆、七六人仍保不敗斬斷交易傳聞? Giannis主場爆發肢解尼克
▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 6 小時前
PLG半獸人首秀繳雙10 獵鷹不敵衛冕軍領航猿
（中央社記者陳容琛台北29日電）效力於台鋼獵鷹的前NBA球員半獸人今天迎來台灣職籃P.LEAGUE+首秀，繳出12分、12籃板成績，不過擋不住衛冕軍桃園璞園領航猿多點開花的攻勢，終場以89比101吞敗。中央社 ・ 12 小時前
PLG》領航猿全員得分台灣大瘦肉阿提諾攻下19分 主場力退獵鷹喜迎二連勝
PLG 例行賽今(29)衛冕軍桃園璞園領航猿主場迎戰臺南台鋼獵鷹，領航猿團隊金登入球員全員得分，瘦身有成的台灣大瘦肉阿提諾攻下全隊本土最高19分聯手洋將米爾納、盧竣翔及李家慷四人得分上雙鎖定勝利，桃園璞園領航猿終場101比89力退臺南台鋼獵鷹在主場收下二連勝。開賽獵鷹洋將翟蒙率先籃下進球先馳得點，隨後領航猿打出一波5:0的攻勢，雙方你來我往，獵鷹緊咬比分首節打完領航猿28:21稍稍領先。次節開賽領航猿關達祐跳投得分、獵鷹郭少傑隨即三分進球，領航猿靠著團隊配合第二節單節轟下30分、獵鷹則是22分，半場打完領航猿58:43居上風。台南台鋼獵鷹休賽季重磅加盟的前NBA球星「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）先發上陣半場攻下8分。第三節易籃過後，獵鷹白薩率先三分進球，領航猿丁恩迪補籃取分，獵鷹試圖將比分拉近，領航猿持續將比分維持在雙位數的差距，三節打完領航猿90:66領先。決勝節獵鷹沒有放棄，快速打出一波7:0的反擊，領航猿請求暫停，暫停回來領航猿洋將米爾納進球聯手陳力生跳投得分，隨後雙方開始拉鉅，桃園璞園領航猿終場101比89擊敗臺南台鋼獵鷹在主場收下勝利。賽後領航猿總教練卡米洛麗台運動報 ・ 11 小時前
兩隊加起來吞55次犯規怒批「比賽醜陋又難看」！海神胡瓏貿：我不會被罰吧？
體育中心／綜合報導TPBL例行賽，高雄海神在29日以86：99不敵福爾摩沙夢想家苦吞2連敗，不過在這場比賽中除了原本該被驅逐出場的張宗憲，竟然多在場上打了4分鐘，同時裁判尺度也引起討論，因為兩隊加起來一共多達55次犯規，賽後海神主將胡瓏貿也忍不住直言：「這是非常醜陋又很難看的比賽。」FTV Sports ・ 3 小時前
可以這樣？字母哥「走5步還沒被吹走步」開外掛寫全能數據聯盟第一
體育中心／黃崇超報導NBA「字母哥」（Giannis Antetokounmpo）今天（29日）領軍公鹿出戰紐約尼克，他繳出37分率領球隊終場121比111贏球，他在開賽沒多久出現一次快攻機會，字母哥切入後改用後仰方式把球投進，而這次切入他一共走了5步，現場並沒有被吹走步，影片在網路上流傳破百萬人次觀看，引發球迷熱議。FTV Sports ・ 21 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 6 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 小時前