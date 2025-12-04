半甲子的堅持 何敬歐帶領庇護員工避過風雨

【記者張嘉誠／綜合報導】

在臺北市的庇護就業網絡中，曦望數位設計印刷庇護工場是一間具有代表性的單位。其經營者何敬歐，一位以自身身心障礙者身份，陪伴許多身障朋友走向職涯穩定的實踐者。他的理念、毅力與對「每個人都能被看見」的堅持，逐漸成為台灣身障者就業支持的參考範例。

從親身需求出發：以工作支持生活與尊嚴

在庇護工場制度正式建立前，何敬歐便已開始聘任身心障礙者。他表示，初衷並非制度導引，而是「看到需要」。30多年前他看到許多身障者缺乏合適的就業機會，難自立生活，因此創立領航弱勢族群創業暨就業發展協會，教導身心障礙者學習設計、印刷技能。後來，何敬歐便決定以自己熟悉的印刷產業為起點，設立曦望數位設計印刷庇護工場，提供身心障礙者逐步學習與穩定投入的工作模式。何敬歐說，一份收入能帶來的不只是生活支撐，更是尊嚴。自1995年起，他始終維持這樣的信念。

圖▲何敬歐帶領庇護夥伴，堅持、學習，並一起找到前進的方向。(圖/庇護工場提供)

面對經營挑戰 從市場競爭與資金壓力中走過

然而，印刷產業多變且競爭激烈，庇護工場也不例外地遭遇過重大經營風險。約9年前，曾因訂單週期拉長等問題與廠商付款延遲，面臨資金周轉困難。在壓力最深的時期，曾有多方廠商上門討款、同業以低價競爭介入市場。然而何敬歐並未放棄，他改以「量大且穩定的加工合作」模式維持產線運作，並重新分配設備、人力與服務內容，最終逐步渡過危機。

他說，庇護工場存在的核心不是企業結構，而是背後每一位員工的家庭。如果倒下，受影響的不是一個人。

不依賴補助 不以弱勢為定位

與部分庇護工場不同，何敬歐自工場創立以來即強調 「自產自製、自助後方能他助」。尤其不以募款作為營運來源，而是以市場競爭和專業成果作為立足基礎，並透過實際生產價值提升庇護員工的工作認同感。他堅持「身心障礙者不是被照顧者，而是工作者。」這是庇護工場在招募、訓練到產線管理中始終堅持的原則。

圖▲何敬歐強調庇護工場要「自產自製、自助後方能他助」。(圖/庇護工場提供)

穩定營運的關鍵：信念、支持與長期陪伴

「我和員工之間不是照顧，而是同行。」回顧30年的經營歷程，何敬歐說，真正讓曦望數位設計印刷庇護工場能長期存在的，不是規模或資源，而是相互信任的關係感。

何敬歐感性的指出，「即使風雨再大，我們也會一起站著。」他說，曦望數位設計印刷庇護工場的存在，不是因為社會必須為身障者預留安全空間，而是因為每個人都值得被看見、被信任、被期待。經營了半甲子的時間，他也證明，只要有適切環境與持續陪伴，身心障礙者不是被協助的人，而是能與社會共同前進的人。