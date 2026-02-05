半百婦照顧思覺失調兒無助又焦慮 奇美醫院推三類團體全方位支援

奇美醫院思覺失調症家屬支持團體邁入第10年，讓家屬不再於無助與焦慮中孤軍奮戰。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕50歲林女士的兒子多年前出現幻聽、被害妄想，但他缺乏病識感、不願就醫，反覆復發且在學校遭遇排斥問題，林女士在照顧過程深感壓力與無力感，也相當自責，長期生活在焦慮、憂鬱下，家庭氣氛也十分緊繃。經台南市社區心理衛生中心關懷員建議，參與奇美醫院思覺失調症家屬支持團體，逐步學習症狀相關知識、治療選擇與如何與病人相處，並在團體中獲得情感支持與安慰，目前兒子願意持續接受治療與復健，病況平穩，林女士也找回了笑容。

廣告 廣告

奇美醫院精神醫學部成癮防治科主任張志誠表示，由於傳統對思覺失調症不好的刻板觀念，常有家屬當成「中邪」或不敢向他人開口，甚至為了照顧病人卻無法好好照顧自己，導致最終累垮。奇美醫院自2017年起開辦「思覺失調症家屬支持團體」，至今已邁入第10個年頭，協助超過95個家庭，服務突破748人次，即使疫情期間也未曾中斷服務，希望成為照顧者在漫漫長路上最堅實的避風港。

張志誠指出，思覺失調症的治療不僅是病人的事，更是一場家庭的長期抗戰，為了全方位支持家屬，醫療團隊聯手打造3種性質的家屬團體課程，協助家屬從「懂病」昇華至「養心」，包括「司奇諾家加油團體」幫助家屬建立正確的醫療知識，「心韌團體」帶領家屬在照顧者與自我角色間取得平衡；「紓壓團體」協助家屬覺察情緒、釋放壓力，獲得短暫卻珍貴的喘息空間。

張志誠呼籲，如果親友出現奇怪的行為、被害妄想或幻覺等症狀，應就醫尋求專業醫師診斷，過去也曾有乩童轉介的病例。

【看原文連結】

更多自由時報報導

流浪到台南！7旬老翁借住牛舍近10年

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

未註明「演練」！ 突收北捷重大案件告警 網嚇壞罵翻雙北政府

北捷車廂驚傳「老鼠出沒」 照片曝光

