半百巨象瘦身轉彎 麗嬰房輕資產打造新動能

（中央社記者江明晏台北17日電）走過55年的麗嬰房，全盛時期在兩岸有超過千家門市、曾是華人世界童裝零售龍頭，但面臨少子化、中國實體零售急凍等衝擊，「半百巨象」減資瘦身，大舉砍光中國門市，近期更從電商品牌代理、物流新布局著手，試圖開啟下一個成長週期。

麗嬰房創辦人林泰生白手起家，1970年代在南京東路開出第一家門市，成功複製連鎖化模式，並在中國市場搭上人口紅利的高速列車，一路擴張版圖；50多年後產業環境改變，麗嬰房不得不痛下決心改變。

少子化與中國紅利退潮 麗嬰房為何非瘦身不可

少子化在台灣與中國同時發酵，加上中國消費轉向電商與平價快時尚，以實體門市為主體的童裝連鎖首當其衝；近年又遭逢中國經濟衰退，實體零售急凍，財務壓力是麗嬰房面臨的巨大挑戰。麗嬰房2024年虧損新台幣4.22億元、2025年前3季再虧3.71億元，並因為每股淨值低於5元，打入全額交割股。

「過去幾年的虧損，大多來自中國業務重整。」董事長林柏蒼在去年股東會上，對中央社記者說，「2025年其實是拋包袱的一年，最難的一步已經走完，2026年會迎來真正的爬坡期。」

麗嬰房轉型的第一步策略是「輕資產」，包括出售上海子公司股權，大舉關閉中國街邊店與百貨專櫃，近幾年已從超過數百家的規模一路縮減，至去年第4季已全數歸零。

不過，麗嬰房不認為此舉是為了要退出中國市場。林柏蒼強調，「在高度不確定的環境下，要用更抗風險的方式經營。」未來麗嬰房在中國市場將以電商為主軸，搭配IP聯名、授權製造與數據服務等B2B業務，而非再走大規模實體零售老路。

不只賣童裝 麗嬰房變身平台型企業

麗嬰房總經理陳仁沛近期在年度品牌日指出，轉型過後，麗嬰房已不再只是賣童裝的實體零售商，而是打造多元平台型的企業。除了以電商為主力，麗嬰房還強化IP聯名，且掌握在地供應鏈資源，開展IP授權服飾採購、製造等B2B新業務；同時運用數據分析打開新事業，提供零售媒體網路（RMN）、客戶關係管理（CRM）等數據分析服務。

在品牌端，麗嬰房不只靠自有品牌撐場，陳仁沛透露，2026年起，麗嬰房取得中大童品牌moodytiger台灣總代理，該品牌雖從電商做起，在中國實體店已達140家，並布局港澳、東南亞與美國，將為麗嬰房在台灣的市場帶來新的產品線與客群。

「少子化依舊，但高品質、中高價服飾與配件，包括鞋款等銷售仍持續成長」，業界人士分析，麗嬰房想抓住的就是這一塊市場。

此外，麗嬰房布局的物流事業已悄悄長出新曲線。陳仁沛表示，麗嬰房自建物流中心2年多，目前已有5至8家第三方客戶，預計2026年物流營收占整體營運比重將達雙位數。

除了商業模式轉型，全球供應鏈也正在重構。林柏蒼指出，國際關稅與地緣政治變化，反而替供應鏈彈性的麗嬰房創造新機會，麗嬰房正評估海外新市場，今年可能會跨出第一步，且不同於過去以開店為主的重資產模式，將以電商與合作為主。

至於要如何面對在海外的競爭對手，他強調，麗嬰房不走快時尚路線，「賣的是功能性布料與安全品質，這是我們能在國際市場立足的差異化。」

從交棒到爬坡 麗嬰房重啟下一階段成長

林柏蒼2017年接下父親林泰生的棒子，面對的是企業最艱難的收縮期。他坦言，「常常被罵，爸爸覺得我應該做得更好。」但在大刀闊斧調整後，麗嬰房的財務體質正逐步回穩。

隨著出售上海子公司認列處分利益，麗嬰房預期，2025年第4季、2026年第1季每股淨值可回到5元以上，並於2026年5月解除全額交割股狀態。

這家走過半世紀的童裝老店，已不再以門市數量與版圖大小為重點，而是選擇用更輕盈的姿態，迎向新的消費世代與市場結構。對麗嬰房而言，瘦身不是終點，而是為了再度起跑。（編輯：張良知）1150117