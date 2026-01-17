半百巨象瘦身轉彎 麗嬰房輕資產打造新動能
（中央社記者江明晏台北17日電）走過55年的麗嬰房，全盛時期在兩岸有超過千家門市、曾是華人世界童裝零售龍頭，但面臨少子化、中國實體零售急凍等衝擊，「半百巨象」減資瘦身，大舉砍光中國門市，近期更從電商品牌代理、物流新布局著手，試圖開啟下一個成長週期。
麗嬰房創辦人林泰生白手起家，1970年代在南京東路開出第一家門市，成功複製連鎖化模式，並在中國市場搭上人口紅利的高速列車，一路擴張版圖；50多年後產業環境改變，麗嬰房不得不痛下決心改變。
少子化與中國紅利退潮 麗嬰房為何非瘦身不可
少子化在台灣與中國同時發酵，加上中國消費轉向電商與平價快時尚，以實體門市為主體的童裝連鎖首當其衝；近年又遭逢中國經濟衰退，實體零售急凍，財務壓力是麗嬰房面臨的巨大挑戰。麗嬰房2024年虧損新台幣4.22億元、2025年前3季再虧3.71億元，並因為每股淨值低於5元，打入全額交割股。
「過去幾年的虧損，大多來自中國業務重整。」董事長林柏蒼在去年股東會上，對中央社記者說，「2025年其實是拋包袱的一年，最難的一步已經走完，2026年會迎來真正的爬坡期。」
麗嬰房轉型的第一步策略是「輕資產」，包括出售上海子公司股權，大舉關閉中國街邊店與百貨專櫃，近幾年已從超過數百家的規模一路縮減，至去年第4季已全數歸零。
不過，麗嬰房不認為此舉是為了要退出中國市場。林柏蒼強調，「在高度不確定的環境下，要用更抗風險的方式經營。」未來麗嬰房在中國市場將以電商為主軸，搭配IP聯名、授權製造與數據服務等B2B業務，而非再走大規模實體零售老路。
不只賣童裝 麗嬰房變身平台型企業
麗嬰房總經理陳仁沛近期在年度品牌日指出，轉型過後，麗嬰房已不再只是賣童裝的實體零售商，而是打造多元平台型的企業。除了以電商為主力，麗嬰房還強化IP聯名，且掌握在地供應鏈資源，開展IP授權服飾採購、製造等B2B新業務；同時運用數據分析打開新事業，提供零售媒體網路（RMN）、客戶關係管理（CRM）等數據分析服務。
在品牌端，麗嬰房不只靠自有品牌撐場，陳仁沛透露，2026年起，麗嬰房取得中大童品牌moodytiger台灣總代理，該品牌雖從電商做起，在中國實體店已達140家，並布局港澳、東南亞與美國，將為麗嬰房在台灣的市場帶來新的產品線與客群。
「少子化依舊，但高品質、中高價服飾與配件，包括鞋款等銷售仍持續成長」，業界人士分析，麗嬰房想抓住的就是這一塊市場。
此外，麗嬰房布局的物流事業已悄悄長出新曲線。陳仁沛表示，麗嬰房自建物流中心2年多，目前已有5至8家第三方客戶，預計2026年物流營收占整體營運比重將達雙位數。
除了商業模式轉型，全球供應鏈也正在重構。林柏蒼指出，國際關稅與地緣政治變化，反而替供應鏈彈性的麗嬰房創造新機會，麗嬰房正評估海外新市場，今年可能會跨出第一步，且不同於過去以開店為主的重資產模式，將以電商與合作為主。
至於要如何面對在海外的競爭對手，他強調，麗嬰房不走快時尚路線，「賣的是功能性布料與安全品質，這是我們能在國際市場立足的差異化。」
從交棒到爬坡 麗嬰房重啟下一階段成長
林柏蒼2017年接下父親林泰生的棒子，面對的是企業最艱難的收縮期。他坦言，「常常被罵，爸爸覺得我應該做得更好。」但在大刀闊斧調整後，麗嬰房的財務體質正逐步回穩。
隨著出售上海子公司認列處分利益，麗嬰房預期，2025年第4季、2026年第1季每股淨值可回到5元以上，並於2026年5月解除全額交割股狀態。
這家走過半世紀的童裝老店，已不再以門市數量與版圖大小為重點，而是選擇用更輕盈的姿態，迎向新的消費世代與市場結構。對麗嬰房而言，瘦身不是終點，而是為了再度起跑。（編輯：張良知）1150117
其他人也在看
消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵
47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場並，讓開始思考未來的人生。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 29
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 126
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 13
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 221
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 44
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 14 小時前 ・ 18
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 15 小時前 ・ 10
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 48
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 1
市值追3兆鴻海緊張了！它被外資點讚目標價1600元 台股30千金追兵連連「這2檔」最有望
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（16）日收31,408.70點，不僅盤中30檔千金股齊到位，包含華城（1519）、致茂（2360）、昇達科（3491）等個股...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 112
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 630
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 93
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 7
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 13 小時前 ・ 2
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 241
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 1 天前 ・ 114