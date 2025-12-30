一半的人都有！幽門螺旋桿菌恐致胃癌 醫：這時間一定要除菌

【健康醫療網／編輯部整理】幽門螺旋桿菌是目前全球最常見的細菌感染之一，約有一半人口帶有此菌。研究顯示，幽門螺旋桿菌與多種上消化道疾病密切相關，包括：胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎及胃癌。振興醫院胃腸科主治醫師洪宏緒指出，由於該菌對抗生素產生抗藥性的速度日益增加，治療變得愈加困難，因此及早診斷與妥善治療至關重要。

長期帶菌恐致慢性胃炎 早期除菌降低胃癌風險

洪宏緒醫師說明，幽門螺旋桿菌感染是導致消化性潰瘍的主因，由於人體自身的免疫能力無法有效清除幽門螺旋桿菌，會造成長期帶菌的狀態，進而產生慢性胃炎，隨著時間的增加，造成罹患胃癌的機率明顯高於一般未被感染的人。若能早期診斷、早期治療，可避免日後發生病變。

除菌失敗常見2大主因 規律服藥是治療成功關鍵

目前常見的第一線療法為三合一療法，包括：氫離子幫浦抑制劑（PPI）加上兩種抗生素藥物，療程為期約7～14天。至於治療失敗的常見原因包括：細菌對抗生素產生抗藥性及病人對藥物順從性不足。

洪宏緒醫師表示，幽門螺旋桿菌對某些抗生素（如克拉黴素）產生抗藥性的比例日益上升，導致除菌率下降，影響療效。而在治療過程中，須合併使用多種藥物，若病人未能定時服藥或中途停藥，將大幅降低治癒機率。因此，治療前應與病人充分溝通，讓其了解完整療程與規律服藥的重要性。

如何確認是否成功根除？檢查方式一次看懂

治療後，應於停藥至少四週後進行檢查，以確認是否成功根除，常用的非侵入性檢查方式包括以下兩種：

一、碳13尿素呼氣檢測：非侵入性、準確度高，為目前最推薦的檢查方法。

二、糞便抗原檢測：敏感度及特異性均高於95%，也是可靠的選擇。

一般不建議常規使用胃鏡等侵入性檢查，除非病人有特殊狀況，如胃潰瘍合併懷疑有腫瘤，則由專科醫師評估是否需要採用胃鏡檢查。

胃痛、消化不良別輕忽 及早檢查守住胃部健康

洪宏緒醫師提醒，「經口傳染」是幽門螺旋桿菌重要的傳染途徑之一，當共同生活者中出現幽門螺旋桿菌感染時，往往因使用共同的碗杯盤等餐具造成其他人感染，因此避免「共杯共食」並使用公筷母匙，可以有效預防幽門螺旋桿菌傳染。

而若有反覆上腹痛、消化不良或胃潰瘍病史，建議諮詢胃腸專科醫師，進行評估與必要檢查，以保障長期消化系統健康。

原文出處：振興醫訊

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67206

