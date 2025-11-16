半糖也甜得發膩！台灣手搖飲甜度嚇壞日本客 日網揭「隱藏甜度」笑翻
台灣手搖飲料店林立，同一條街開了3至5間根本是常態，不僅台人本身喜歡喝，許多外國遊客訪台也必會嘗試來一杯。而近日就有日本網友在社群媒體上分享「台灣手搖飲料甜度表」，掀起日網熱烈討論。
原PO在 X（前Twitter）貼出「糖分甜度表」，包括：無糖（健康）、微糖（3分甜）、半糖（5分甜）、少糖（7分甜）、不要太甜（9分甜）與正常甜度（標準）共6種選項，並直說「在台灣買珍珠奶茶之類的飲料時，店員會問『甜度要多少？』之類的問題，但不管怎麼說，也分得太細了吧！」
話題一出，立刻引發日網熱議，「所謂的『正常甜』根本不是正常，是異常的甜；而『不要太甜（九分糖）』也已經甜得太誇張了吧」、「半糖也甜得發膩」、「我一直都是點『少冰、少糖』，甜度比較低但很好喝，對我來說剛剛好」、「微糖才好，太甜會覺得噁心」。
另還有人笑回，「聽說還有隱藏菜單的雙倍糖（200%），但就算是我這種甜食愛好者也從來沒點過。冰塊也有『正常、少冰、微冰、去冰（不加冰）』等選擇，我聽說甚至還可以點『冰塊3塊』」、「其實50嵐可以用到200％的糖，但是要跟店家說，也不是每個分店都願意，標準（正常），指的是1湯匙的糖，依次遞減」，讓日本網友不禁笑翻，直呼「太誇張了吧！螞蟻在喝的。」
對此，台灣網友也加入戰局，紛紛留言「這是台南以外的標準」、「我是台灣人，台灣人通常都選半糖或微糖」、「珍珠奶茶要點無糖，因為珍珠本身就會甜，無糖才是王道！」、「其實還有一分糖可選，但珍奶真的推薦無糖就好」。
更多鏡報報導
一堆人自費打流感疫苗！全因要去「這國」玩 一次秒懂如何避免流感、重症
高市早苗言論引外交風波！陸三大航空允許退改票 中方再嗆日：撒泡尿照照自己幾斤幾兩吧
日本餐廳也不歡迎分食？旅日專家曝「拉麵店」潛規則：台人曾被炎上
其他人也在看
台北男嘆「墾丁只剩先天資源」很難玩！內行人點破關鍵：法規很嚴格
墾丁過去曾是台灣人國旅十大勝地之一，不過因為消費高昂、CP值降低，近年來人氣不斷下滑。一位男子近日前往墾丁參加婚禮後，認為墾丁之所以人氣下滑，就是因為過去只用先天資源搞觀光，沒有國際酒店、villa、渡假村、商場，因此跟日本沖繩比起來毫無優勢可言，貼文曝光後引發熱議，不過也有人指出，墾丁觀光無法過度發展的一大關鍵，就是因為它是國家公園。中時新聞網 ・ 1 天前
藝人梁云菲輕生獲救報平安 籲「對身心疾病患者多一些愛與關心」
藝人梁云菲驚傳輕生獲救！今(17)日在社群媒體發文，透露自己「自殺未遂」，目前性命無大礙、住院觀察中。並坦言「身心疾病患者，真的很辛苦。」、「請世界多給一些愛與關心、耐心。」日前，梁云菲曾在社群媒體發...華視 ・ 11 小時前
小吃店「紅色綁繩」正確名稱為「邦提圈」 麵攤老闆揭由來
日常生活中存在許多經常使用卻叫不出名稱的小物，其中一項就是台灣小吃店常見的紅色綁繩。一名網友近日在社群平台Threads上發文詢問這種用於綁熱湯、滷味或飲料塑膠袋的紅色綁繩正確名稱，引發熱烈討論，也釣出內行人解答，正式名稱為「邦提圈」。中天新聞網 ・ 1 天前
Z世代茶水間「像學新語言」！48%上班族寧用訊息溝通 專家揭關鍵
數位時代下，職場閒聊文化面臨挑戰！英國調查顯示，高達74%在職成年人難以與同事自然對話，48%更偏好傳訊息溝通。專家指出，恰當的職場閒聊不僅能促進同事情感連結，還能提升跨部門合作與工作效率。然而，如何拿捏分寸、避免觸及隱私，成為各世代職場人士共同課題。對習慣數位溝通的Z世代而言，面對面閒聊猶如「學習新語言」般不易。專家建議透過真誠讚美來破冰，同時也要避免不恰當的「尬聊」，以免埋下職場隱患！TVBS新聞網 ・ 38 分鐘前
日本流感大爆發！他歎「全程戴口罩」：還是得A流
日本近期流感疫情嚴峻，讓不少打算赴日旅遊的民眾十分擔憂，有旅客也分享，自己日本行全程戴口罩，沒想到還是得了A流，忍不住好奇其他網友的經驗談，在網上掀起討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 12 小時前
彰檢持續偵辦文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標案 (圖)
彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼超標，案件由彰化地方檢察署偵辦中，17日指揮彰化縣調查站約詢3名畜牧場員工，檢察官複訊後請回。圖為畜牧場外觀。中央社 ・ 2 小時前
彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標 縣府啟動蛋雞場採樣監測專案
彰化文雅畜牧場雞蛋驗出農藥殘留芬普尼超標，彰化縣府今天下午宣布，即日起至12月底，針對全縣蛋雞場啟動芬普尼全面採樣監測專案，將逐場採樣蛋品，若檢出違規情形，將立即啟動移動管制，防止不合格蛋品流入市面。縣府指出，完成全面篩檢後，也將持續辦理定期抽檢。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
義披薩老闆PO片道歉後...轉頭「再飆髒話嗆留1星網友」 Google評論湧公審！商家頁面疑遭刪
影片道歉後仍在Google爆粗口罵人？義大利蒙特卡丁尼市知名披薩店「瘋子披薩」老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）近期因公審台灣遊客事件持續延燒，雖日前已拍片道歉，但仍被網友發現在Google評論區以髒話回嗆1星評論，除了台義兩地網友熱議，也引起個資及法律疑慮。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
新聞深一度／救災車竟違法！消防原廠車易「刁車」超人盼修法
花蓮光復鄉厚重濕黏的淤泥造成搜救行動困難，當時特搜特戰人員必須靠民間的大腳車幫忙載運，才能迅速抵達救災地點，但改裝過的大腳車，在台灣上路都算違法，因此民團呼籲政府應該重新檢視消防救災車的需求。三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前
16台人吃5披薩遭公審 義大利老闆才道歉又搞事！爆粗口飆1星網友
台灣網友今天（17日）發現，有人在「瘋子披薩」的評論留下1星負評，並以英文寫下「這真的只是文化差異。很多人習慣『共享披薩』的美國風格，或許沒有意識到，這在義大利有所不同」。沒想到，老闆隨後同樣以英文嗆聲，怒飆髒話「fxxk u」。目前，「瘋子披薩」在Google地圖上的...CTWANT ・ 1 小時前
修改標題 經濟學人批新台幣匯率被低估 尹衍樑長女發文評論
潤泰集團總裁尹衍樑長女尹崇恩會計師在臉書上發文表示，扭曲的匯率有如歪斜的天秤，很多毛利率3％到4％的產業真的心驚膽跳。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
日本有事就是台灣有事！黃暐瀚：日本挺不過去 台灣被消音 民眾挺日可以做這3件事
高市早苗稱台灣有事構成日本存亡危機，中國駐大阪總領事薛劍叫囂斬首。黃暐瀚解析「日本有事台灣有事」：中國棒打出頭鳥，若日本退縮台灣將失國際支持。高市民調飆創新高，黃暐瀚呼籲台灣人用旅遊支持但要保持理性。風向台灣 ・ 6 小時前
沉默是金！女生絕口不提6件事 福氣自然找上門
編輯/鄭欣宜撰文 在這個講究自我表達的時代，我們常常被鼓勵要勇於說出自己的想法。然而，有些時候，保持沉默反而是一種智慧，很多時候，沉默是金。超懂女人心的小編，要跟女孩們分享，以下六件事，若能謹慎處理，享民頭條 ・ 23 小時前
塞到懷疑人生！汐止南港交通癱瘓 車主崩潰：停車場B3開到B1已1小時
北部今天再度開始下雨，北市不少路段都出現塞車，但在汐止南港附近更是交通大癱瘓。民眾表示，環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊一路「動彈不得」，不少車主都說，今天下班的時候，幾乎是卡在原地超過一小時。另外，把車停在世貿公園地下停車場的駕駛，更是崩潰大喊「從B3到B1超過一個多小時，現在還在停車場裡面邁向第二個小時了」。太報 ・ 1 小時前
周湯豪15年金曲狂飆！罕告白粉絲：因你們走下去
周湯豪15年金曲狂飆！罕告白粉絲：因你們走下去EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
《台北股市》土洋廝殺！投信今年最大刀、外資終結11賣
【時報-台北電】FED降息機率下修放一邊，市場目光轉向19日輝達財報，美股止跌回魂，台積電、聯發科領軍台股吹反彈號角，記憶體、PCB、塑化支撐買氣，惟尾盤遭賣單調節，台股收在今日最低僅小漲49.81點，雖未再創低但仍收在3日線之下，短期均線架構偏空不變，暫以技術性反彈看待。今日外資(不含外資自營商)買超73.3524億元，投信賣超86.126億元，自營商賣超146.9934億元，三大法人賣超159.76億元。 AI泡沫雜音蔓延、市場對美國聯準會12月降息預期降溫，拖累全球股市上周上演跳水驚魂記，外資上周賣超981.78億元，今日翻多買超73.35億元，終結連11日調節、11月天天賣悲劇；投信上周賣超27.87億元，今日續砍86.12億元，列居今年最大、史上第二大賣超，累計連4賣；自營商上周砍殺148.91億元，今日續倒貨146.66億，為連2賣。 輝達、台積電ADR上周五止跌收紅，激勵台股今日在台積電(2330)、聯發科(2454)、台塑(1301)、台塑化(6505)等權值股領軍向上，記憶體、PCB、塑化等買盤提振，指數一度強彈300點，惟市場信心仍不足，多方節節敗退收斂漲幅，終場加時報資訊 ・ 8 小時前
宿舍濕氣大爆發！除濕袋吊掛一週全是水 她驚：這麼卷
北部地區宿舍濕氣問題嚴重，引起學生族群廣泛共鳴。一名大學生近日在Dcard平台分享，宿舍濕度過高導致衣櫃發霉，購入吊掛式除濕袋應對。令她意外的是，短短一週時間，除濕袋內就集滿大量水分，讓她驚訝表示：「現在的除濕包都這麼卷嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前
堰塞湖洪災後拚復原 萬榮明利村單日清淤2千噸
（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）馬太鞍溪堰塞湖洪災受災嚴重地區拚復原，花蓮縣府以鳳林鎮及萬榮鄉明利村為重點，進行大規模清淤與廢棄物清除，單日清運泥沙、廢棄物共2200公噸，明利村清運量高達2000公噸。中央社 ・ 1 天前
鄰「持鐵捲門鉤子」作勢攻擊 女店員秒戴安全帽自保
屏東縣 / 綜合報導 屏東市一間鴨肉店，在昨(15)日晚上7點多，和隔壁鄰居發生衝突，鄰居男子手拿疑似假的武士刀，和鐵捲門鉤子，作勢對女店員動粗，雙方爆發口角，男子媽媽也拉不住他，沒想到下一秒男子還出手打店員頭部，還好女店員在被打之前，先戴好安全帽保護，雙方在馬路上拉扯，警方獲報到場，根據了解，雙方是因為停車問題，還有之前的油煙味困擾，才會引起糾紛。晚上7點多，屏東市一間鴨肉店門口，發生糾紛，只見一名，疑似手持假的武士刀，和鐵捲門鉤子，指向店員，店員拿手機錄影，一旁男子母親看到，要過來要制止，沒想到男子還是怒氣沖沖，媽媽完全拉不住他，下一秒，他竟朝店員頭部打，還好店員，在被打之前，已經趕快戴起安全帽，保護頭部，雙方糾紛還沒結束，又在街上拉扯，爆發肢體衝突。被打當事人許小姐說：「我們這邊做生意，加上對面有補習班，他們接送小孩，所以有時候車子會停在他們前面，其實都是臨停而已，我們就在隔空對喊，他兒子回來，可能看到，以為他媽媽在跟我們吵架，就直接衝進去拿那兩支東西出來了，我跟我妹被打，我們去醫院驗傷。」附近其他鄰居說：「爸爸有把兒子拉進去，結果兒子又衝出來。」附近其他鄰居說：「他們會講說油煙味啊，有反應過。」衝突發生在，屏東市建豐路上的一間鴨肉店，15日晚上7點多，隔壁鄰居男子，和店家發生衝突，據了解是因為鄰居不滿，車輛停到自家門口，所以發生糾紛，附近鄰居說，之前他們就曾因為油煙問題，吵過幾次。屏東分局民和所副所長徐正山說：「事端起因為顧客停車問題引發爭執，警方到場時，涉案男子已返家，其母親在場說明，警方已通知當事人到所製作筆錄，已釐清事發經過，全案將依社會秩序維護法辦理。」不滿車輛停車問題，加上一直以來的油煙困擾，這回竟然拿武器動粗，但大動肝火問題恐怕也沒辦法解決，還是得好好討論溝通，才是上策。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
台商4年前遭綁票勒贖！前泰國特警豪華飯店遭逮喊冤 40萬交保：政黨抹黑
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導泰國在2021年發生一起「台商綁架勒贖案」案件，不料案發4年後竟有關鍵突破。泰警據證人和受害者證詞調查，於本月13日下午，...FTNN新聞網 ・ 1 天前