半糖也甜得發膩！台灣手搖飲甜度嚇壞日本客 日網揭「隱藏甜度」笑翻

近日有日本網友在社群媒體上分享「台灣手搖飲料甜度表」，掀起日網熱論。

台灣手搖飲料店林立，同一條街開了3至5間根本是常態，不僅台人本身喜歡喝，許多外國遊客訪台也必會嘗試來一杯。而近日就有日本網友在社群媒體上分享「台灣手搖飲料甜度表」，掀起日網熱烈討論。

原PO在 X（前Twitter）貼出「糖分甜度表」，包括：無糖（健康）、微糖（3分甜）、半糖（5分甜）、少糖（7分甜）、不要太甜（9分甜）與正常甜度（標準）共6種選項，並直說「在台灣買珍珠奶茶之類的飲料時，店員會問『甜度要多少？』之類的問題，但不管怎麼說，也分得太細了吧！」

話題一出，立刻引發日網熱議，「所謂的『正常甜』根本不是正常，是異常的甜；而『不要太甜（九分糖）』也已經甜得太誇張了吧」、「半糖也甜得發膩」、「我一直都是點『少冰、少糖』，甜度比較低但很好喝，對我來說剛剛好」、「微糖才好，太甜會覺得噁心」。

另還有人笑回， 「聽說還有隱藏菜單的雙倍糖（200%），但就算是我這種甜食愛好者也從來沒點過。冰塊也有『正常、少冰、微冰、去冰（不加冰）』等選擇，我聽說甚至還可以點『冰塊3塊』」、「其實50嵐可以用到200％的糖，但是要跟店家說，也不是每個分店都願意，標準（正常），指的是1湯匙的糖，依次遞減」，讓日本網友不禁笑翻，直呼「太誇張了吧！螞蟻在喝的。」

對此，台灣網友也加入戰局，紛紛留言「這是台南以外的標準」、「我是台灣人，台灣人通常都選半糖或微糖」、「珍珠奶茶要點無糖，因為珍珠本身就會甜，無糖才是王道！」、「其實還有一分糖可選，但珍奶真的推薦無糖就好」。

日本網友分享台灣手搖飲的「糖份甜度表」。



