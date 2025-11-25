半線走讀散步策走走彰化300邑 發表

彰化建縣逾三百年，是中部地區發展的重要起點，也孕育了深厚的歷史文化與多元的人文景觀，在臺灣文學的發展中更佔有一席之地。為打造文學彰化的城市意象，帶領民眾以更貼近土地、具永續精神的方式重新認識彰化，彰化縣文化局計畫分三輯出版「彰化城市之書」。今年十一月正式發表第一輯《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》，並於昨（二十五）日上午在縣立圖書館辦理新書發表記者會，由彰化縣文化局長張雀芬與會，希望以旅遊的觀點及筆觸結合文學，透過八條獨具風味的走讀路線，引導讀者用雙腳丈量城市、以閱讀聆聽土地，感受彰化三百年古城兼具歷史、人文與自然的深度魅力。

本書以八條深度「散步策」為主軸，內容涵蓋老街巷弄、百年建築、自然步道，到鐵道文化與山城視野，兼具城市紋理、人文故事與永續旅行精神。為呈現「真實可行的走讀」，六位作者皆進行數輪實地訪查：走進老屋、與居民訪談、丈量每一段路徑、檢視每一個轉角，不僅考驗體力，更考驗耐心與敏銳度，讓每條路線都能「跟著書走，就能走得通」。

彰化縣文化局表示，今年重磅推出的第一輯《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》希望帶領更多人以散步、走讀與閱讀的方式重新走近彰化，吸引家庭、青年、旅人及在地居民，以「慢行」的步調重新發現城市風貌。此書不僅是推動城市再認識的重要起點，更期盼能成為拋磚引玉的開端，讓更多人重新連結土地，感受彰化的城市魅力。