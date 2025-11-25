《半線走讀散步策──走走彰化三○○邑》新書發表
【記者 廖美雅／彰化 報導】為打造文學彰化的城市意象，帶領民眾以更貼近土地、具永續精神的方式重新認識彰化，彰化縣文化局計畫分三輯出版「彰化城市之書」。今年11月正式發表第一輯《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》，並於今(25)日在縣立圖書館辦理新書發表記者會，由彰化縣文化局長張雀芬與會表示，希望以旅遊的觀點及筆觸結合文學，透過八條獨具風味的走讀路線，引導讀者用雙腳丈量城市、以閱讀聆聽土地，感受彰化三百年古城兼具歷史、人文與自然的深度魅力。
▲彰化縣文化局長張雀芬表示，以旅遊的觀點及筆觸結合文學，感受彰化三百年古城兼具歷史、人文與自然的深度魅力。
《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》邀請六位橫跨不同世代、職業與視角，與彰化有深厚淵源的作家撰寫，包含長期以文學、歷史視角書寫彰化譽為「彰化活字典」文史作家康原、秉持報導精神的臺灣文學獎詩人林秀蓉、擅長以詩意與影像感作文字描繪的半線詩人紀小樣、喜歡庶民小吃以美食老街與故事勾勒彰化日常氣味的梁實秋文學獎作家石德華、全臺騎透透熱愛從彰化出發挑戰全臺最美的139縣道的自行車旅遊文學得獎作家茶花小屋、出生彰化臺灣手繪地圖金鼎獎的插畫家沈恩民，每位作者歷時一年親自踏查，以最獨特的筆觸及文學之眼描繪走踏的文學旅讀路線，而溯游回歸的金鼎奬繪者更以手繪風格繪製出八條立體路線圖及半線知識通、老建築、食之味等最具溫度的手繪圖，為文學的閱讀帶來一抹文創的新趣味。
▲《半線走讀散步策──走走彰化三○○邑》新書發表。
以八條深度「散步策」為主軸，內容涵蓋老街巷弄、百年建築、自然步道，到鐵道文化與山城視野，兼具城市紋理、人文故事與永續旅行精神。為呈現「真實可行的走讀」，六位作者皆進行數輪實地訪查：走進老屋、與居民訪談、丈量每一段路徑、檢視每一個轉角，不僅考驗體力，更考驗耐心與敏銳度，讓每條路線都能「跟著書走，就能走得通」。
文化局表示，今年重磅推出的第一輯《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》希望帶領更多人以散步、走讀與閱讀的方式重新走近彰化，吸引家庭、青年、旅人及在地居民，以「慢行」的步調重新發現城市風貌。此書不僅是推動城市再認識的重要起點，更期盼能成為拋磚引玉的開端，讓更多人重新連結土地，感受彰化的城市魅力。
《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》即日起於縣立圖書館、彰化縣各公共圖書館上架，提供民眾借閱瀏覽，並同步將11月26日首發上市全臺灣各大通路。（照片／記者廖美雅翻攝）
