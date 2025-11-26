《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》新書發表。(彰化縣文化局提供)

記者吳東興∕彰化報導

彰化建縣逾三百年，是中部地區發展的重要起點，也孕育了深厚的歷史文化與多元的人文景觀，在台灣文學的發展中更佔有一席之地。為打造文學彰化的城市意象，帶領民眾以更貼近土地、具永續精神的方式重新認識彰化，彰化縣文化局計畫分三輯出版「彰化城市之書」，第一輯《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》正式發表，希望以旅遊的觀點及筆觸結合文學，透過八條獨具風味的走讀路線，引導讀者用雙腳丈量城市、以閱讀聆聽土地，感受彰化三百年古城兼具歷史、人文與自然的深度魅力。

《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》由文化局與晨星出版有限公司花費一年多的時間聯手企劃製作，並邀請六位橫跨不同世代、職業與視角，與彰化有深厚淵源的作家撰寫，包含譽為「彰化活字典」文史作家康原、台灣文學獎詩人林秀蓉、半線詩人紀小樣、梁實秋文學獎作家石德華、自行車旅遊文學得獎作家茶花小屋、金鼎獎插畫家沈恩民。

本書以八條深度「散步策」為主軸，內容涵蓋老街巷弄、百年建築、自然步道，到鐵道文化與山城視野，兼具城市紋理、人文故事與永續旅行精神。為呈現「真實可行的走讀」，六位作者皆進行數輪實地訪查：走進老屋、與居民訪談、丈量每一段路徑、檢視每一個轉角，不僅考驗體力，更考驗耐心與敏銳度，讓每條路線都能「跟著書走，就能走得通」。