《半線走讀散步策》首發！跟著書走，慢遊彰化三百年古城

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化建縣三百多年，歷史老味道滿滿！彰化縣文化局今（25）日推出新書《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》，用八條走讀路線帶大家慢慢走、慢慢看，從老街巷弄到山城視野，一邊散步一邊認識彰化故事。

彰化建縣逾三百年，文化底蘊深厚。彰化縣文化局發表《半線走讀散步策Ⅰ》，以八條走讀路線帶民眾重新認識古城魅力。（彰化縣文化局提供）

彰化縣文化局長張雀芬表示，為打造「文學彰化」城市意象，並帶領民眾以更貼近土地、具永續精神的方式重新認識城市，今年分三輯推出「彰化城市之書」，首輯《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》正式發表。

本書結合旅遊與文學，以八條深度走讀路線為主軸，涵蓋老街巷弄、百年建築、自然步道、鐵道文化與山城景觀，兼顧城市紋理、人文故事與永續旅行精神。每條路線皆經作者實地踏查、訪談居民、丈量路徑，確保「跟著書走，就能走得通」。

文化局長張雀芬表示，本書邀請六位與彰化有深厚淵源的作家撰稿，包括文史作家康原、臺灣文學獎詩人林秀蓉、半線詩人紀小樣、梁實秋文學獎作家石德華、自行車旅遊文學作家茶花小屋，以及手繪地圖插畫家沈恩民。各作者以不同世代與視角，描繪彰化日常、歷史及自然景觀，並由沈恩民繪製八條立體路線圖及「半線知識通」、老建築、在地美食等插圖，增添閱讀趣味。

張雀芬說，希望透過書中路線，引導家庭、青年、旅人及在地居民以慢行步調重新認識彰化，感受城市歷史與人文魅力，也期盼此書能成為推動城市再認識的起點。

《半線走讀散步策Ⅰ》目前已於縣立圖書館及各公共圖書館上架，11月26日全臺首發上市，各大書店及網路通路（博客來、誠品、金石堂、墊腳石等）皆可購買。文化局邀請民眾跟隨書中路線，實地體驗彰化古城巷弄、自然田野與生活交織的魅力。