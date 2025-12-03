半罐啤酒就能讓血壓上升！研究：沒有「安全酒量」這回事

日本東京科學大學研究團隊最新發表於《美國心臟病學會雜誌》的大型縱向研究顯示，即使只喝半罐啤酒等少量酒精，也會導致血壓明顯上升，分析結果直接挑戰「小酌怡情、無傷大雅」的傳統觀念。

即使只喝半罐啤酒等少量酒精，也會導致血壓明顯上升。（圖／Photo AC）

重症醫師黃軒在臉書專頁中發文表示，該研究追蹤5.9萬人、超過35萬次年度體檢數據，時間跨度達12年（2012-2024）指出，每減少1單位酒精（約半罐啤酒或10克酒精），收縮壓平均下降0.92毫米汞柱，舒張壓下降0.82毫米汞柱。反之，每增加1單位酒精，收縮壓則上升0.78毫米汞柱，舒張壓上升0.53毫米汞柱。這種變化並非短期現象，而是隨著時間穩定持續。

研究團隊進一步發現男女之間存在差異反應。女性血壓升高呈現穩定線性上升趨勢，而男性則是初期升得較快，後期才趨於平緩。這意味著女性即使每天只喝半杯紅酒也不應掉以輕心，而男性若短時間內大量飲酒，更容易導致血壓急劇上升。

研究團隊測試了各類酒精飲料，結果顯示不論酒種，飲酒都會導致血壓上升。（示意圖／Pexels）

值得關注的是，研究團隊測試了包括啤酒、葡萄酒、清酒、威士忌和燒酒等各類酒精飲料，結果一致顯示不論酒種，飲酒都會導致血壓上升。研究者在JACC期刊中明確表示：「減少酒精攝入應被視為血壓管理的非藥物策略。」

美國心臟協會（AHA）最新科學聲明指出，即使是中等量飲酒（每天1-2杯，約5-10克酒精）也可能加重高血壓，建議高血壓患者在血壓管理過程中應完全戒酒。AHA指南建議女性每日不超過1單位酒精，男性不超過2單位，但對於已經患有高血壓的人群，無論性別，最佳建議是完全戒酒。

目前，WHO與AHA等主要心臟學界的最新共識均指出，沒有「保護心臟的安全酒量」。（示意圖／123RF）

世界衛生組織（WHO）歐洲分部於2023年發布官方聲明強調：「對我們的健康而言，沒有安全的酒精消費水平。」WHO特別指出，即使低至「一天一杯」的飲酒量也會增加至少七種癌症的風險，包括乳癌與腸癌，且酒精風險呈線性上升模式。

目前，WHO與AHA等主要心臟學界的最新共識均指出，沒有「保護心臟的安全酒量」。所有酒精攝取，包括低至每日1-2杯，均可能增加心血管風險，且「少量有益」的假說已被近期大型流行病學與遺傳學研究質疑。研究證實，所有酒精都會增加血壓、引發心律不整（特別是心房顫動）、增加腦中風風險及心衰竭風險。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

