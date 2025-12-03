半裸疑遭割耳甩巴掌！于朦朧生前「戴電擊器受虐照」流出 網全看哭

娛樂中心／綜合報導

于朦朧案疑點重重。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前半裸手被綁高、疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今有粉絲公布他直播戴電擊器的照片，不捨哭說：「若是說錯了話就即時被電擊？朦朧你還受了什麼樣的痛......」

粉絲公布于朦朧生前直播戴電擊器的照片。（圖／翻攝自Threads）

先前多名網友才在Threads與微博貼出模糊影像，聲稱畫面中于朦朧腿部疑似出現「電子腳鐐痕跡」。雖然畫面經過高度馬賽克處理，但仍引來大量揣測。有網友聲稱該裝置疑似限制行動，也有人質疑是否為拍攝工作留下的道具痕跡。不少粉絲怒斥於朦朧生前疑似遭遇的不明控制手法，情緒更加激動。如今又有粉絲公布他直播戴電擊器的畫面，心痛表示他生前到底接受甚麼樣的殘忍待遇？紛紛表示心疼。

于朦朧被爆生前穿大尺寸鞋是因為長期被裝上GPS電子腳鐐。（圖／翻攝自網路）

不過以上為Threads上網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

