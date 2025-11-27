半裸疑遭割耳甩巴掌！于朦朧生前「被銬電子腳鐐」畫面流出 網全哭了

娛樂中心／綜合報導

于朦朧被爆生前穿大尺寸鞋是因為長期被裝上GPS電子腳鐐。（圖／翻攝自網路）

中國大陸男星于朦朧於2025年9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。 雖然警方將死因初步定調為「飲酒後意外墜樓」，然而事件疑點至今眾說紛紜。繼于朦朧被杜強掌摑的畫面流出後，網上也流傳于朦朧生前疑似被割耳朵的畫面。甚至還有他生前半裸手被綁高的馬賽克畫面。如今也爆出他生前穿大尺寸鞋是因為長期被裝上GPS電子腳鐐，讓粉絲心疼不已。

時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中指出疑兇要弄幾個化名或假身分並不困難。（圖／翻攝自李沐陽《新聞看點》YT）

網友翻出于朦朧生前的下半身照片，表示他每一雙鞋都尺寸那麼大，原因是腳踝被設置了GPS電子腳鐐，因為鞋子必須有足夠空間容納設備，同時避免鞋面摩擦導致移位。還有人爆出于朦朧工作期間穿的鞋子都是工作人員不要的大鞋，因為被身邊人拿走廠商贊助的鞋子，許多粉絲看到照片都忍不住淚崩替他抱屈。

而先前而李沐陽也曾在YouTube節目《新聞看點》中指出，于朦朧生前曾發過一篇貼文，說自己討厭被控制，合同到了就逼他簽字續約，不簽「它們」就會打他，于朦朧還說，自己累了想回家，但他回不去。時事評論人李沐陽表示，可以確定一點的事，于朦朧在墜樓身亡前已經被控制並被虐待一段時間。

